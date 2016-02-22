更新版 1-中国汇市：人民币随中间价微收升，短期续持稳概率偏大

* 人民币随中间价微收升

* 市场仍偏向逢低购汇思路

* 稳汇率仍是重头戏，短期续持稳概率偏大

* 监管层引导下市场趋于均衡 (新增评论和收盘报价)

路透北京2月22日 - 人民币兑美元即期 周一随中间价微收升，汇价有效波动区间狭窄，6.52元关口支撑较强。交易员称，近期内外部市场环境略有好转，而稳汇率已是中国经济问题的重点，预计短期汇率继续持稳概率偏大。

但他们同时指出，市场仍看好美元，偏向逢低购汇思路未改；不过不能排除央行的“出其不意”，力求扭转市场预期。离岸人民币亦持稳，与在岸点差稳定在70点子内。

“稳定是比较可能的，但出其不意是央妈一贯的风格，谁也说不准啊。”一中资行交易员称。

另有交易员指出，央行引导市场看一篮子货币来判断人民币汇率，汇市在此引导下趋于均衡，料稳定仍将延续。不过资本流出还在继续，去年四季度境外对境内金融机构直接投资锐减，今年一季度或将继续减少。

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，2月19日的人民币汇率指数为99.44，较前周微升0.21%，但较2014年底仍下跌0.56%；这亦是该指数公布以来首次出现连续两周在100关口下方，虽然整体波动仍相当有限。

中国国家外汇管理局周一称，去年四季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入10.76亿元人民币，较三季度的150.51亿元大幅下降超九成。而去年四季度中国境内金融机构对境外直接投资净流出433.90亿元，较三季度的72.96亿元大增近五倍。

20国集团（G20）财长和央行行长会议将于本周五至周六(26-27日)在上海召开，中国央行行长周小川周五将召开记者会，市场重点关注有关中国经济及汇率走向相关内容。

全球汇市方面，英镑周一重挫，兑日圆触及两年低位，因很有影响力的伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)表态支持英国脱离欧盟后，英国脱欧疑虑升温。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.5195 6.5202 0.01% 中间价 6.5165 6.5186 0.03% 成交额 136.52亿美元 93.64亿

美元 日内波动幅度(pips) 28 日高6.51 日低6.52

72 今年以来升贬幅度 -0.39% 2005年汇改以来升贬幅度 26.95% 一年期美元/人民币掉期 +850

离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.5249 6.5265 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.773 6.7855 R=>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5193；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。