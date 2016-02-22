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亚洲 | 2016年 2月 22日 星期一 16:41 BJT

香港个股：保利置业料去年业绩转亏，受累销售毛利下跌及减值亏损等

路透香港2月22日 - 中国房地产商--保利置业 周一发出盈利预警，指2015年度业绩将转盈为亏，主要受收入减少及销售毛利下跌、发展中物业及持作出售物业的减值亏损等因素拖累。

公司的声明称，导致去年业绩亏损的原因还包括：人民币录得汇兑亏损、投资物业重估收益减少及财务费用增加。

保利置业2014年度净利为9.29亿港元，2015年上半年仍录得净利1.03亿港元。

保利置业今天收高1.83%，报2.22港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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