台湾汇市：台币兑美元量缩微收跌，随亚币横向整理静候G20释出方向

* 台币量缩微收贬，录得五连跌

* 随亚币横向整理静候G20释出方向

* 明日实质交易区间估33.150-33.300

路透台北2月22日 - 台币兑美元 周一微收贬，录得连五日跌势。交易员表示，亚币陷入区间盘整静候本周G20会议释出方向，未提供台币进一步指引；交投清淡中外资稍有汇入便带动台币趋升，但进口商逢低承接美元买盘进场，令台币升幅略收敛，终场则在央行干预下转跌。

他们指出，至周一外资已连五日买超台股逾273亿台币，近期外资操作较偏向汇入，但今日汇入量能并不大，致台北外汇及元太外汇合计成交量减至5.61亿美元。交投观望外资汇入续航力道及台股后市，并等待更多消息厘清这波美元回档是修正还是反转，明日台币实质汇价料暂在33.200附近整理。

〞如果持续缺量，明天台币也不会动。〞一位公股银行交易员说。

资金流向方面，交易员指出，今日交投较显淡静，主要来自早盘部分外资偏向汇入且月底出口商抛汇卖需也有些提前出笼，惟油款等进口商逢低承接美元买盘进场，午后交投更显清淡，致台币实质汇价暂持于区间内窄幅波动。

今日台币兑美元主要交易区间在33.192-33.249，上日在33.261-33.305。交易员预测明日主要实质交易区间落在33.150-33.300。

台湾股市周一震荡后大致收平。外资及陆资在台股买超28.03亿台币，连五个交易日买超共计273.45亿台币。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度缩小；尾盘一个月美元/台币远汇 报33.260/33.280，上日收在33.330。

多数新兴亚币周一走高，因买家重返亚洲股市，并且投资者希望20国集团(G20)本周稍后的会议将能够安抚动荡的全球金融市场。 韩元 收盘也将盘中涨幅收回，终场持平上日收盘的1,234元报价。

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16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

元 亿美元

报价 台北外汇经纪公 33.567 33.561 33.192-33.567 33.299 3.58 6.19 司 元太外汇经纪公 33.558 33.556 33.201-33.558 33.210 2.03 2.52 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF)

美元/台币一个月期 0.025/0.040 0.060/0.070 美元/台币六个月期 0.165/0.195 0.195/0.225 (完)

台币兑美元现价

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜；审校 张喜良)