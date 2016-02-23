台湾货币市场：2月23日及本提存期资金预期变化一览表

《中国重要政经日程》--1月20日-9月
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路透台北2月23日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期共5,637.50亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 2兆(万亿)2,628.9亿台币： 2/24 3,234.50亿台币 2/25 1,985.50亿台币 2/26 28.00亿台币 2/27 00.00亿台币 2/29 4,094.80亿台币 3/01 2,144.30亿台币 3/02 4,766.00亿台币 3/03 6,375.80亿台币 注*：表新增。 --公债还本付息59.5580075亿台币： 02/24 95甲2期10息 11.25亿台币 02/25 94甲3期11息 14.25亿台币 02/26 102甲5期3息 11.1830075亿台币 02/26 103甲5期2息 6.375亿台币 03/03 103甲6期2息 16.50亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --2/24：央行发行1,600亿台币一年期定存单，23日标售。 --2/25：央行发行300亿台币两年期定存单，24日标售。 --2/25：财政部发行两年期公债105/3期，预估金额300亿台币，22日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) (记者 罗两莎 ；审校)
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透上海1月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 20