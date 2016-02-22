重发-欧洲汇市：英镑兑美元录得11个月来最大单日跌幅，伦敦市长支持脱欧

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透伦敦2月22日 - 英镑兑美元周一录得11个月来最大单日跌幅，之前伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)表态支持英国脱离欧盟，这对英国首相卡梅伦来说不啻是一个打击。
约翰逊称，卡梅伦未能在周五与欧盟达成的协议中实现根本性改革。这位英国最富魅力的政治人物之一与首相在去留欧问题上出现分歧，这激化了去留欧的公投活动。
约翰逊称，他喜爱欧洲的文化、文明和食物，但欧盟面临失去民主控制的危险。约翰逊在政治上的滑稽与古怪“作秀”外表被认为掩盖了其接替卡梅伦的强烈雄心。
约翰逊向首相知会他的决定之后对记者说：“我最不愿意见到的事就是对抗卡梅伦或者政府，但在一番痛苦挣扎后，我认为已经别无选择。我将主张投票赞成英国脱欧。”
“我希望这个国家的人民得到更好的协议，为他们省钱并拿回控制权，”约翰逊表示。他自2008年开始担任伦敦市长，而且是卡梅伦所属的保守党议员。
欧洲交易时段，英镑遭遇11个月来最大单日跌幅，兑美元 跌至1.4175，日内下滑1.5%。英镑兑欧元 亦下滑，因市场担忧英国恐会脱离欧盟。
根据博彩公司，押注英国退出欧盟的机率从约29%升至33%。(完)
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全部现汇报价 (编译 王洋/孙茉莉; 审校 于春红/蔡美珍)
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