版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 22日 星期一 17:22 BJT

《全球汇市》英镑下跌，伦敦市长支持退欧使风险升高

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1085 1.1132 -0.42 +2.07 1.0860

美元/日圆 112.87 112.54 +0.29 -6.18 120.30

欧元/日圆 125.12 125.32 -0.16 -4.10 130.47

美元/瑞郎 0.9924 0.9898 +0.26 -0.94 1.0018

英镑/美元 1.4162 1.4404 -1.68 -3.91 1.4738

美元/加元 1.3750 1.3765 -0.11 -0.64 1.3839

美元/离岸人民币 6.5236 6.5272 -0.06 -0.68 6.5680

澳元/美元 0.7189 0.7148 +0.57 -1.18 0.7275

新西兰元/美元 0.6662 0.6629 +0.50 -2.39 0.6825

欧元/瑞郎 1.1003 1.1015 -0.11 +1.07 1.0886

欧元/英镑 0.7825 0.7729 +1.24 +6.22 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.3655 9.4040 -0.41 +2.13 9.1705

美元/挪威克朗 8.5789 8.5521 +0.31 -2.95 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李春喜/蔡美珍/汪红英/陈宗琦；审校 王洋/于春红/张明钧/高琦/艾茂林)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐