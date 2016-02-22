《全球汇市》英镑下跌，伦敦市长支持退欧使风险升高

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1085 1.1132 -0.42 +2.07 1.0860
美元/日圆 112.87 112.54 +0.29 -6.18 120.30
欧元/日圆 125.12 125.32 -0.16 -4.10 130.47
美元/瑞郎 0.9924 0.9898 +0.26 -0.94 1.0018
英镑/美元 1.4162 1.4404 -1.68 -3.91 1.4738
美元/加元 1.3750 1.3765 -0.11 -0.64 1.3839
美元/离岸人民币 6.5236 6.5272 -0.06 -0.68 6.5680
澳元/美元 0.7189 0.7148 +0.57 -1.18 0.7275
新西兰元/美元 0.6662 0.6629 +0.50 -2.39 0.6825
欧元/瑞郎 1.1003 1.1015 -0.11 +1.07 1.0886
欧元/英镑 0.7825 0.7729 +1.24 +6.22 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.3655 9.4040 -0.41 +2.13 9.1705
美元/挪威克朗 8.5789 8.5521 +0.31 -2.95 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李春喜/蔡美珍/汪红英/陈宗琦；审校 王洋/于春红/张明钧/高琦/艾茂林)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。