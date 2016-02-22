亚洲橡胶：TOCOM期胶收高1.4%，因上海期胶飙升引发空头回补

上海期交所交投最活跃的5月期胶 上涨195元人民币，收报每吨10,705元(1,642.37美元)，盘中最高升至10,840元。

交易商说，油价和股市上涨也提供了心理支撑。

油价周一自前一交易日重挫反弹，受到美国钻机数量下降支撑，但分析师称，供应过剩现状仍令油市保持疲弱。

日本股市周一在震荡交投中收高，因日圆兑欧元和美元分别从上周五所及两年半和一周高点回落，鼓舞市场人气，并让出口商感到宽慰。出口商的获利愈发依赖日圆走软。

美元兑日圆全天处在113日圆附近，上周五则触及一周低点112.28。

新加坡商品交易所(SICOM)3月期胶 最新报每公斤110.3美分，上涨1.6美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/汪红英；审校 张明钧/高琦)