重温稿-《中国新债预测》国开行四期债定位料接近二级，供给放量或略有压力

金属期市：伦铜小幅上涨，等待中国数据及特朗普就任
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
* 招标品种：国开行1/3/5/7年固息债
* 期限及招标金额：1/3年：各60亿元；5/7年：各70亿元
* 招标时间: 1/3/5年：2月23日9:30-10:30；7年：2月23日9:30-11:20
* 受访人数: 7位(银行、券商)
* 预测区间：2.25%-2.35%；2.70%-2.80%；2.95%-3.07%；3.20%-3.30%
* • 预测均值: 2.30%；2.75%；3.00%；3.24%
路透上海2月22日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一至七年四期债。路透调查显示，近期现券波动有限、走势僵持，虽然资金面宽松支撑投标需求，但市场对本周利率债供给放量亦有担忧，多空交织下机构预测存一定分歧，从均值来看，料明日四期新债结果接近于二级水平。
上海一银行交易员称，近期现券走势略显谨慎，但资金面宽松还会对一级需求形成支撑，“不会高的，可能跟二级比较接近吧。”
华北一银行交易员则认为，本周金融债发行频次及规模均高，也不排除对需求承接产生一定压力，国开债定位大幅低于二级的概率较低。
据路透统计，本周国开行、农发行、进出口行三家政策性银行将有五批新债在银行间市场招标，累计规模达到960亿元；此外还有200亿元三年期国债、457亿元广东地方债公开招标发行。
中国农业发展银行周一下午招标增发五期固息债，中标收益率均低于二级。一、三、五、七和10年期中标收益率分别为2.2983%、2.7871%、3.0207%、3.2538%和3.3011%，对应投标倍数依次为4.38倍、4.18倍、4.24倍、4.35倍和4.70倍。
上述华北一银行交易员称，因此次农发债招标计入2015年承销规模考核，承销团冲量贡献较多，招标结果向好并不完全是由于市场需求旺盛，明日国开债需求仍有不确定性。
中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七年期品种的最新收益率为2.4326%、2.8460%、3.0610%和3.2597%。
上述四期债中，七年品种为新发债，其余三期均为增发债。其中一年和五年期为今年第四期 和第六期 的增发债，票面利率2.29%及2.96%；三年为2015年23期 增发债，票面利率为2.98%。
具体发行条款如下：
2016年第四期、2015年第23期、2016年第六期增发债及2016年第七期新发债
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发行上限 1/3年：60亿元；5/7年：70亿元
期限/计息方式 1/3/5/7年固息
招标时间 1/3/5年：2月23日9:30-10:30；7年：2月23日9:30-11:20
招标方式 单一价格/利率(荷兰式)
缴款日 2/25
起息日 1年：1/25；3年：2015/11/4
5年：2/18；7年：2/25
分销期 2/24-2/25
上市日 2/29
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%
----------------------------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)
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