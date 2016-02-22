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亚洲 | 2016年 2月 22日 星期一 18:11 BJT

东南亚股市：维持区间波动收盘表现不一，公司业绩成关注焦点

新加坡最大银行--星展集团控股 跌0.4%，尽管第四季获利上升20%。星展集团回吐上周5.1%部分涨幅。

马来西亚股市 几无变动，菲律宾股市 小跌0.1%，股价下挫3.3%的Metropolitan Bank and Trust Co 领跌。

印尼股市 涨0.2%。印股为表现最佳个股包括该国以资产计最大银行--PT Bank Mandiri Tbk 。PT Bank上扬1.1%，该银行周二将公布2015年业绩。

泰国股市 周一因公众假期休市。

涨跌 当日 今年以来 2015年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 331.08 1.00 +0.30 -0.52 332.82

新加坡 2660.65 3.78 +0.14 -7.70 2882.73

马来西亚 1674.59 -0.29 -0.02 -1.06 1692.51

印尼 4708.62 11.06 +0.24 +2.52 4593.01

菲律宾 6783.08 -8.98 -0.13 -2.43 6952.08

越南 560.71 6.68 +1.21 -3.16 579.03

(完)

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法股CAC-40指数 (编译 刘秀红/陈宗琦；审校 高琦/艾茂林)

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