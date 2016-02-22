东南亚股市：维持区间波动收盘表现不一，公司业绩成关注焦点

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
新加坡最大银行--星展集团控股 跌0.4%，尽管第四季获利上升20%。星展集团回吐上周5.1%部分涨幅。
马来西亚股市 几无变动，菲律宾股市 小跌0.1%，股价下挫3.3%的Metropolitan Bank and Trust Co 领跌。
印尼股市 涨0.2%。印股为表现最佳个股包括该国以资产计最大银行--PT Bank Mandiri Tbk 。PT Bank上扬1.1%，该银行周二将公布2015年业绩。
泰国股市 周一因公众假期休市。
涨跌 当日 今年以来 2015年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 331.08 1.00 +0.30 -0.52 332.82
新加坡 2660.65 3.78 +0.14 -7.70 2882.73
马来西亚 1674.59 -0.29 -0.02 -1.06 1692.51
印尼 4708.62 11.06 +0.24 +2.52 4593.01
菲律宾 6783.08 -8.98 -0.13 -2.43 6952.08
越南 560.71 6.68 +1.21 -3.16 579.03
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
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法股CAC-40指数 (编译 刘秀红/陈宗琦；审校 高琦/艾茂林)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。