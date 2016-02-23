重温稿-台湾货币市场：短率持稳部分银行开始做跨月，短票市场资金多利率持平

* 短率大致持稳，部分银行开始做跨月 * 短票利率持平，买票资金多 * RP市场资金多偏向利率较高的公司债 记者 罗两莎 路透台北2月22日 - 台湾银行间月内短率周一大致持稳。资金调度人员表示，今天整体 市场资金没有上周那么宽松，有略为偏紧的迹象，但因多家大型银行都有资金供拆出，利率 变化不大。 他们指出，今天小型银行拆借需求明显增多，但因市场资金不太宽松，拆款以到期续做 为主，部分大型银行开始做跨月。 〞我们今天开始做跨月了，利率落在0.28%到0.35%之间。〞一位大型银行资调人员说。 两位大型银行资调人员称，今天打电话找钱的人变多了，因手中有一些资金供拆出，因 而提供小型银行拆借，利率大致持稳，跨月利率落在0.28%-0.35%之间。 但也有些银行资调人员表示，由于目前市场资金分配不均，且时值进入月底，资金有偏 紧的迹象，操作上比较保守。 本地时间 18:05 今日收盘 上日收盘 台币兑美元 33.567 33.561 台湾加权股价指数<.TWII 8,326.68 8,325.04 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.202% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.260% 0.200-0.260% --一周拆款利率区间 0.200-0.320% 0.200-0.330% --两周拆款利率区间 0.240-0.355% 0.230-0.340% **短票利率持平** 短票市场方面，大型票券商说，今天市场资金虽然不太宽松，但买票资金相当多，加上 周一的发票量不大，短票利率没有变化，大都落在0.35%。 〞今天市场资金还好啊，买票的钱还蛮多的啦。〞一位大型票券公司交易员说。 他们指出，今天寿险公司和投信公司资金都不少，短票销售状况不错，利率则无太大变 化。 今日大型票券商与银行间承作30天期自保短票利率大都持平于上日水准，大部分成交在 0.35%，少数成交在0.355-0.37%。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.35 5%，前日0.347%；上日区间在0.34-0.40%，前日在0.30-0.39%；上日成交量140.1亿台币， 前日在119.65亿台币。 台湾央行周一发行2,722亿台币定存单，与今日到期金额2,692亿台币相较，存单发行余 额增加30亿台币。 本周央行定存单到期1兆(万亿)3,577.5亿台币，本周余日落点分别为：周二5,637.5亿 、周三3,234.5亿、周四1,985.5亿及周五28亿。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为333亿台币，累积超额准备为5,220亿台币、 加计前期1%的超额准备为6,724亿台币。 **RP利率大致持稳** 债券附买回(RP)市场方面，大型证券交易员表示，今天除少数投信有小量提解之外，其 余包括寿险和银行的资金都尚属充裕，但资金多涌向利率公司债，以追求较高的收益。 〞大家都要公司债，没办法啊，公债的利率实在太低了，微利时代大家都追求绝对收益 。〞一位大型证券商交易员说。 大型票券公司交易员亦称，今天RP市场资金相当多，不论投信、寿险和银行都多钱，利 率则维持在上周水准。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持平上日，短天期公债RP利率主要成 交在0.33-0.35%；公司债附买回利率则主要成交在0.43-0.45%。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率区间略为拉大，短天期公司债附买回 利率落在0.30-0.38%，上日则在0.30-0.34%；短天期公债附买回利率落在0.25-0.33%，上日 则在0.25-0.30%。(完) (记者 罗两莎；审校 黄凯/张喜良)