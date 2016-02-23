修正-马来西亚期市：棕榈油期货跌至逾一周低点，因产量改善(2月22日)

(更正：标题应为“马来西亚期市”，而非“马来西亚股市”)
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周一下跌，回吐稍早的涨幅，为连续第三个交易日下滑，因棕榈油产量出人意料的上升。
马来西亚衍生品交易所5月棕榈油期货 跌0.8%收报每吨2,566马币。盘中曾触及2,563，为逾一周最低。
成交量为50,124口，每口25吨。
“市场终于意识到产出在增加，”一家吉隆坡经纪公司的交易员说，指的是有数据显示2月前20日棕榈油产量较1月同期增长2.6%。
“今年南美的(大豆)产量将再创纪录。3月份需求是一个主要的担忧。”
尽管行业专家预测明年全球棕榈油产量增速将放缓，但近期的降雨可能会减轻之前东南亚地区乾旱天气带来的影响。
根据周一船货验证机构的数据，马来西亚2月1-20日棕榈油出口较前月同期下降10-12%。
路透技术分析师王涛表示，棕榈油预计将测试2,576马币的支撑位，若跌破该支撑位则有可能进一步跌至下一道支撑位2,549马币。
其它植物油市场，大商所5月豆油期货 和美国芝加哥豆油合约 均上涨0.5%。(完)
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(编译 王洋; 审校 李春喜)