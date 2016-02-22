国际油市：新加坡燃料油现货价差保持在数周低点附近

路透新加坡2月22日 - 新加坡燃料油现货价差周一保持在数周低点附近，市场交投活动不旺。

交易员称，3月份高硫燃料油流入量强劲，且市场需求继续下滑，凸显了市场基本面的疲弱。

尽管没有180cst高硫燃料油成交的报告，但强劲的买卖报价带动即期交货的现货估价较前一日的收盘价高出0.15美元，达到每吨较新加坡报价贴水4.41美元。

报告有四笔380cst高硫燃料油交易，但较新加坡报价的现货贴水保持在每吨4.60美元，较周五收盘价仅下跌0.01美元。

380cst高硫燃料油的现货贴水上周五达到19周高位。

卢克石油向壳牌和中石油出售三艘380cst高硫燃料油船货，总计40,000吨。上周卢克石油出售了七艘380cst高硫燃料油船货，总计140,000吨。

贡渥周一出售了第四艘380cst高硫燃料油船货，买家是维多。

中国的需求前景继续显露出低迷的迹象。中国是全球最大的燃料油消费国。

JBC Energy在其每日市场报告中称：“据JYD数据，山东的(独立)小炼厂进一步借助新原油进口许可之机加工原油，在1月大幅增加产量。燃料油作为原料的使用继续下滑，1月份下降至4%，之前自10月份以来的低点是7%，而2015年4月时为20%。”

在俄罗斯，需求低迷和低价格令供给吃紧。交易员表示这种状况可能在短期内支撑价差。俄罗斯是全球最大的燃料油出口国。(完)

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