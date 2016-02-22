国际油市：新加坡燃料油现货价差保持在数周低点附近

澳洲经济指标总览--1月20日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡2月22日 - 新加坡燃料油现货价差周一保持在数周低点附近，市场交投活动不旺。
交易员称，3月份高硫燃料油流入量强劲，且市场需求继续下滑，凸显了市场基本面的疲弱。
尽管没有180cst高硫燃料油成交的报告，但强劲的买卖报价带动即期交货的现货估价较前一日的收盘价高出0.15美元，达到每吨较新加坡报价贴水4.41美元。
报告有四笔380cst高硫燃料油交易，但较新加坡报价的现货贴水保持在每吨4.60美元，较周五收盘价仅下跌0.01美元。
380cst高硫燃料油的现货贴水上周五达到19周高位。
卢克石油向壳牌和中石油出售三艘380cst高硫燃料油船货，总计40,000吨。上周卢克石油出售了七艘380cst高硫燃料油船货，总计140,000吨。
贡渥周一出售了第四艘380cst高硫燃料油船货，买家是维多。
中国的需求前景继续显露出低迷的迹象。中国是全球最大的燃料油消费国。
JBC Energy在其每日市场报告中称：“据JYD数据，山东的(独立)小炼厂进一步借助新原油进口许可之机加工原油，在1月大幅增加产量。燃料油作为原料的使用继续下滑，1月份下降至4%，之前自10月份以来的低点是7%，而2015年4月时为20%。”
在俄罗斯，需求低迷和低价格令供给吃紧。交易员表示这种状况可能在短期内支撑价差。俄罗斯是全球最大的燃料油出口国。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。