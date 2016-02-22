修正-国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，中国1月出口仍高于去年平均水平(2月22日)

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
(修正标头)
路透新加坡2月22日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油裂解价差周一跌至一周半低点每桶9.63美元，供给依旧充足，即便是买家一直在现货市场上吸纳船货。
本月迄今，有超过600万桶或超过800,000吨柴油成交。
不过交易员表示这仍不足以吸纳亚洲的供给。
中国的1月柴油出口从9月的峰值110万吨下降，1月降至近729,000吨。不过这仍比2015年的月均水准597,000吨高出22%。
不过3月份北亚炼厂将进入密集维护期，给予卖家希望，过剩将略微缓解。
新加坡现货市场上有四笔柴油交易达成，没有航煤交易。
永顺油品以每桶贴水0.30美元向道达尔出售150,000桶船期3月19-23日、含硫500ppm的柴油。
BP以每桶39.10美元向壳牌出售150,000桶船期3月13-17日、含硫500ppm的柴油。
联合石化以每桶升水0.80美元向BP出售180,000桶船期3月10-14日、含硫10ppm的柴油，以每桶贴水0.90美元向兴隆出售150,000桶船期3月11-15日的相同级别柴油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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