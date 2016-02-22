修正-国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，中国1月出口仍高于去年平均水平(2月22日)

(修正标头)

路透新加坡2月22日 - 亚洲指标含硫500ppm柴油裂解价差周一跌至一周半低点每桶9.63美元，供给依旧充足，即便是买家一直在现货市场上吸纳船货。

本月迄今，有超过600万桶或超过800,000吨柴油成交。

不过交易员表示这仍不足以吸纳亚洲的供给。

中国的1月柴油出口从9月的峰值110万吨下降，1月降至近729,000吨。不过这仍比2015年的月均水准597,000吨高出22%。

不过3月份北亚炼厂将进入密集维护期，给予卖家希望，过剩将略微缓解。

新加坡现货市场上有四笔柴油交易达成，没有航煤交易。

永顺油品以每桶贴水0.30美元向道达尔出售150,000桶船期3月19-23日、含硫500ppm的柴油。

BP以每桶39.10美元向壳牌出售150,000桶船期3月13-17日、含硫500ppm的柴油。

联合石化以每桶升水0.80美元向BP出售180,000桶船期3月10-14日、含硫10ppm的柴油，以每桶贴水0.90美元向兴隆出售150,000桶船期3月11-15日的相同级别柴油。(完)

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