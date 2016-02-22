USDA报告：2月18日止当周美国农作物出口检验报告(表)

中国热股：国海证券早盘初跌停，其已与“萝卜章”全部事涉机构完成协商
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。
路透2月22日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 02/18/2016 02/11/2016 02/11/2016 02/19/20 15 初值 修正值 前值 小麦 245,464 385,635 383,947 529,038 燕麦 0 0 0 0 大麦 0 514 514 4,890 玉米 900,323 691,641 690,922 908,797 高粱 212,278 172,869 172,677 268,807 大豆 1,531,401 1,760,174 1,760,174 979,052 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 14,399,715 16,517,239 燕麦 1,799 200 大麦 29,702 147,320 玉米 14,014,417 17,305,014 高粱 5,043,511 4,558,714 大豆 37,407,597 41,271,946 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。