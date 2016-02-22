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货币新闻 | 2016年 2月 23日 星期二 00:04 BJT

USDA报告：2月18日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透2月22日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 02/18/2016    02/11/2016    02/11/2016    02/19/20
15  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       245,464       385,635       383,947       529,038
    燕麦 　          0             0             0             0
    大麦         　　0      　   514           514      　 4,890
    玉米     　900,323       691,641       690,922       908,797
    高粱       212,278       172,869       172,677       268,807
    大豆     1,531,401     1,760,174     1,760,174       979,052
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    14,399,715     16,517,239
    燕麦         1,799            200
    大麦        29,702        147,320
    玉米    14,014,417     17,305,014
    高粱     5,043,511      4,558,714
    大豆    37,407,597     41,271,946
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 刘静；审校 利棣儿)

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