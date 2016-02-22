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亚洲 | 2016年 2月 22日 星期一 23:38 BJT

标题新闻：意大利证券交易委员会监管文件显示中国人民银行将意大利西雅那银行持股从2%减至1.94%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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