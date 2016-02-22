欧洲汇市：英镑下跌，因伦敦市长的支持使英国退欧几率增加

中国热股：国海证券早盘初跌停，其已与“萝卜章”全部事涉机构完成协商
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。
路透伦敦2月22日 - 英镑周一可能创下首相卡梅伦六年任期内最大单日跌幅，受累于伦敦市长和其他资深保守党人加入支持英国退欧的阵营，令“英国退欧”的可能性上升。
伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)周日表态支持英国脱离欧盟，使“退欧”运动有了一位急需的领袖。消息带动英镑兑美元大跌超过2%，且拖累英国公债价格下跌。
不过，受到全球人气好转扶助，英国富时100指数 升至三周高位，英镑走低被认为对英国出口商有利。
英镑兑美元 盘中触及七年最低水准1.4057美元，英镑贸易加权指数 骤降至近两年低位。
“约翰逊（支持英国退欧）打乱了卡梅伦的计划，”ETX Capital汇市交易商Richard Wiltshire说，“现在大家都认为，支持和反对阵营将较我们之前认为的更加旗鼓相当。”
“从现在直至投票，英镑将走弱，且将对民调结果作出反应，但我认为不确定性将重压英镑，直至公投，任何英镑涨势将被用作卖出的机会。”
评级机构穆迪表示，一旦英国民众投票支持退欧，将考虑把英国信贷评等展望下调至负面。全球最大的汇市交易商美国的花旗集团向客户表示，英国退欧机率上升至30-40%，周末前为20-30%。
英镑兑欧元 的跌幅较温和，今日跌幅为1%。欧元兑美元下滑1%，因担心英国退欧将损害欧元区。(完)
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