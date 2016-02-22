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亚洲 | 2016年 2月 23日 星期二 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货触及一周低位，因技术卖盘和美国天气改善

路透芝加哥2月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)周一跌至一周低位，交易商称，因技术性卖盘、出口数据疲弱和预计美国冬麦种植带本周将迎来有利作物的降雨。

CBOT-3月小麦期货 连续第三日下跌，结算价报4.58-1/2美元，跌3-1/4美分，此前跌至2月12日来最低4.58美元。

3月小麦 表现不及远月合约，受套利交易推动，因2月29日3月小麦合约首个交割通知将至，为市场带来压力。

美国农业部表示，最新一周出口检验美国小麦245,464吨，低于300,000-425,000吨的市场预估区间。

今日CBOT小麦期货预估成交量为143,277口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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