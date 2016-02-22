芝加哥期市：CBOT小麦期货触及一周低位，因技术卖盘和美国天气改善

金属期市：伦铜小幅上涨，等待中国数据及特朗普就任
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
路透芝加哥2月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)周一跌至一周低位，交易商称，因技术性卖盘、出口数据疲弱和预计美国冬麦种植带本周将迎来有利作物的降雨。
CBOT-3月小麦期货 连续第三日下跌，结算价报4.58-1/2美元，跌3-1/4美分，此前跌至2月12日来最低4.58美元。
3月小麦 表现不及远月合约，受套利交易推动，因2月29日3月小麦合约首个交割通知将至，为市场带来压力。
美国农业部表示，最新一周出口检验美国小麦245,464吨，低于300,000-425,000吨的市场预估区间。
今日CBOT小麦期货预估成交量为143,277口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。