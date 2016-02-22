美国股市：道琼工业指数收涨1.39%，Nasdaq指数上升1.47%

路透纽约2月22日 - 美国股市周一急升，受助于油价劲涨，提振包括雪佛龙和斯伦贝谢在内的近期受到重创的能源股。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收涨228.67点，或1.39%，至16,620.66点；标准普尔500指数 收高27.72点，或1.45%，至1,945.50点；Nasdaq指数 涨66.18点，或1.47%，至4,570.61点。(完)