美国股市：道琼工业指数收涨1.39%，Nasdaq指数上升1.47%

中国热股：国海证券早盘初跌停，其已与“萝卜章”全部事涉机构完成协商
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。
路透纽约2月22日 - 美国股市周一急升，受助于油价劲涨，提振包括雪佛龙和斯伦贝谢在内的近期受到重创的能源股。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收涨228.67点，或1.39%，至16,620.66点；标准普尔500指数 收高27.72点，或1.45%，至1,945.50点；Nasdaq指数 涨66.18点，或1.47%，至4,570.61点。(完)
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。