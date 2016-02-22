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亚洲 | 2016年 2月 23日 星期二 07:08 BJT

****澳新经济指标预测--2月23日-3月1日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值      前值    
    
    2月22日当周
    
    2月23日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    2月24日(三)
    0030 澳洲建筑完工                             第四季       -2.0%      -3.6%
    0030 澳洲薪资价格指数(较前季)                 第四季       +0.6%      +0.6% 
                        (较上年同期)                           +2.3%      +2.3%
    
    2月25日(四)
    0030 澳洲资本支出(较前季)                     第四季       -3.0%      -9.2%
             建筑资本支出(较前季)                              -4.7%      -9.8%
             厂房/机械设备资本支出                              持平      -8.2%
    2145 新西兰进口(亿新西兰元)                      1月         --        44.8
               出口(亿新西兰元)                                  --        44.3
               贸易收支(亿新西兰元)                              --    逆差0.53
               年度贸易收支(亿新西兰元)      截止1月的一年       --    逆差35.5
    
    2月26日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    2月28日(日)
    2145 新西兰建筑许可                              1月         --       +2.3% 
    
    2月29日当周 
       
    2月29日(一)    
    0000 澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                   2月        --        +0.4%
    0000 澳洲HIA新屋销售(较前月)                     1月         --       +6.0%
    0000 新西兰NBNZ企业展望指数                      1月         --       23.0%
                   企业自身活动指数                              --       34.4% 
    0030 澳洲企业库存                             第四季         --       +0.1%
             企业总获利                                          --       +1.3%
             企业税前获利                                        --      -11.2% 
    0030 澳洲民间部门信贷                            1月         --       +0.5%
             房屋信贷                                            --       +0.5%
    2230 澳洲AIG制造业指数                           2月         --        51.5 
    
    3月1日(二)
    0030 澳洲建筑许可                                1月         --        9.2%
             民间住宅建筑许可                                    --        5.4%
    0030 澳洲经常帐赤字(亿澳元)                   第四季         --         181
             净出口对GDP的贡献率                                 --      +1.50%
    0330 澳洲央行利率决定                            3月         --       2.00%
    
    (完)

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