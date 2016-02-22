澳新经济指标预测--2月23日-3月1日****

金属期市：伦铜小幅上涨，等待中国数据及特朗普就任
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月22日当周 2月23日(二) 暂无重要经济数据公布。 2月24日(三) 0030 澳洲建筑完工 第四季 -2.0% -3.6% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.3% 2月25日(四) 0030 澳洲资本支出(较前季) 第四季 -3.0% -9.2% 建筑资本支出(较前季) -4.7% -9.8% 厂房/机械设备资本支出 持平 -8.2% 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 1月 -- 44.8 出口(亿新西兰元) -- 44.3 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.53 年度贸易收支(亿新西兰元) 截止1月的一年 -- 逆差35.5 2月26日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月28日(日) 2145 新西兰建筑许可 1月 -- +2.3% 2月29日当周 2月29日(一) 0000 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 2月 -- +0.4% 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 1月 -- +6.0% 0000 新西兰NBNZ企业展望指数 1月 -- 23.0% 企业自身活动指数 -- 34.4% 0030 澳洲企业库存 第四季 -- +0.1% 企业总获利 -- +1.3% 企业税前获利 -- -11.2% 0030 澳洲民间部门信贷 1月 -- +0.5% 房屋信贷 -- +0.5% 2230 澳洲AIG制造业指数 2月 -- 51.5 3月1日(二) 0030 澳洲建筑许可 1月 -- 9.2% 民间住宅建筑许可 -- 5.4% 0030 澳洲经常帐赤字(亿澳元) 第四季 -- 181 净出口对GDP的贡献率 -- +1.50% 0330 澳洲央行利率决定 3月 -- 2.00% (完)
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。