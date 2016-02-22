日韩经济指标预测--2月23日-3月1日****

金属期市：伦铜小幅上涨，等待中国数据及特朗普就任
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月22日当周 2月23日(二) 暂无重要经济数据公布。 2月24日(三) 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 100 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超13,183 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超5,629 2月25日(四) 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 1月 持平 +0.1% 全国整体CPI -- +0.2% 东京地区核心CPI(较上年同期) 2月 -0.2% -0.1% 东京地区整体CPI -- -0.3% 2月26日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月29日当周 2月28日(日) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 3月 -- 67 2350 日本工业生产 1月初值 -- -1.7% 一个月预估值 -- +7.6% 两个月预估值 -- -4.1% 2350 日本零售销售(较上年同期) 1月 -- -1.1% 2月29日(一) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +14.8% 房屋开工(较上年同期) -- -1.3% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 1月 -- -4.4% 所有家庭支出(较前月) -- +1.0% 2330 日本求才求职比 1月 -- 1.27 失业率 -- 3.3% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- +11.2% 3月1日(二) -- 韩国外汇储备(亿美元) 2月 -- 3,672.9 0000 韩国出口(较上年同期) 2月初值 -- -18.8% 进口(较上年同期) -- -20.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差52.0 2300 韩国经常账收支(亿美元) 1月 -- 盈余90.0 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 -- -1.9% 工业生产(较上月) -- +1.3% 服务业产出(较前月) -- 持平 (完)
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。