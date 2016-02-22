加拿大股市：收升，油价走高提振能源股引领涨势

路透多伦多2月22日 - 加拿大主要股指周一上涨，因油价跳涨带动能源股走高，但医疗保健类股下跌及银行股在本周季度财报出炉前走低，使得大盘回吐升幅。

油价周一上涨高达6%，因美国页岩油产量下降的臆测和股市反弹支持了油市在经历长达20个月的暴跌后可能已经触底的观点。