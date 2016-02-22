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市场报道 | 2016年 2月 23日 星期二 06:52 BJT

加拿大股市：收升，油价走高提振能源股引领涨势

路透多伦多2月22日 - 加拿大主要股指周一上涨，因油价跳涨带动能源股走高，但医疗保健类股下跌及银行股在本周季度财报出炉前走低，使得大盘回吐升幅。

加拿大主要股指触及今年以来最高水准，之后失去一些动能，使得近期胜过美股的表现部分失色。

今年迄今加拿大主要股指下跌1.3%，标普500指数 同期下滑4.8%。

油价周一上涨高达6%，因美国页岩油产量下降的臆测和股市反弹支持了油市在经历长达20个月的暴跌后可能已经触底的观点。

材料股上涨0.4%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨32.23点，或0.25%，报12,845.63点，盘中触及12月31日来最高的12,984.72点。

10大类股中有八个收涨。

金融股跌0.5%，因穆迪警告称，油价下跌将抑制加拿大大型银行的盈利能力。

满地可银行 下滑0.7%，该行将在周二公布业绩，为本周六大银行公布业绩的第一家银行。

加拿大皇家银行 下挫1.1%，加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)收低近1%。(完)

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