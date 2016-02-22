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市场报道 | 2016年 2月 23日 星期二 07:53 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--2月23日-3月1日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

2月22日当周

2月23日(二)

1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 12月 +0.9% +0.9%

未经季节调整房价指数(较前月) +0.1% +0.1%

房价指数(较上年同期) +5.8% +5.8%

1500 美国消费者信心指数 2月 97.0 98.1

1500 美国成屋销售年率(万户) 1月 532 546

1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合指数 2月 -- 正2

2月24日(三)

1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 544.9

再融资指数 -- 2,456.7

1445 美国Markit综合PMI 2月初值 -- 53.2

服务业PMI 53.5 53.2

1500 美国新屋销售(万户) 1月 52.0 54.4

2月25日(四)

1230 美国建筑许可年率(万户) 1月修正值 -- 120.2

建筑许可(较前月) -- -0.2%

1330 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 1月 +2.5% -5.0%

扣除运输的耐久财订单(较前月) +0.2% -1.0%

扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -2.8%

扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) +1.0% -4.3%

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月20日当周 27 26.2

四周均值(万人) -- 27.325

续请失业金人数(万人) 2月13日当周 226 227.3

1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 12月 -- +0.5%

(较上年同期) -- +5.9%

房价指数 -- 228.8

2月26日(五)

1330 美国商品贸易收支(亿美元) 1月初值 -- 逆差615

1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第四季修正值 +0.4% +0.7%

最终销售 +1.1% +1.2%

消费者支出 -- +2.2%

GDP平减指数 +0.8% +0.8%

个人消费支出(PCE)物价指数 +0.1% +0.1%

核心PCE物价指数 +1.2% +1.2%

1455 美国密西根大学消费者信心指数 2月终值 91.0 90.7

现况指数 105.8 105.8

预期指数 80.8 81.0

1500 美国实质个人支出(较前月) 1月 -- +0.1%

个人所得(较前月) +0.4% +0.3%

经调整后的个人支出 +0.3% 持平

核心PCE物价指数(较前月) +0.2% 持平

(较上年同期) -- +1.4%

PCE物价指数(较前月) -- -0.1%

(较上年同期) -- +0.6%

1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 1月 -- +0.9%

2月29日当周

2月29日(一)

1330 加拿大经常帐(亿加元) 第四季 -- 赤字162.1

1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -0.2%

(较上年同期) -- +1.1%

1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 2月 54.0 55.6

1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 　 1月 -- +0.1%

1530 美国达拉斯联储制造业活动指数 2月 -- 负34.60

3月1日(二)

1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.6%

GDP环比年率 第四季 -- +2.3%

GDP(较前月) 12月 -- +0.3%

1430 加拿大RBC制造业PMI(经季调) 2月 -- 49.3

1445 美国Markit制造业PMI 2月终值 -- 51.0

1500 美国建筑支出(较前月) 1月 0.5% 0.1%

1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 2月 48.8 48.2

制造业投入物价分项指数 35.0 33.5

制造业就业分项指数 -- 45.9

制造业新订单分项指数 -- 51.5

1830 美国汽车销量年率(万辆) 2月 1,750 1,758

(完)

经济指标预测或公布日程

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欧洲 澳洲与新西兰

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美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (编译 王丽鑫；审校　戴素萍)

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