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市场报道 | 2016年 2月 23日 星期二 06:42 BJT

全球贵金属：2月22日SPDR黄金持仓较前日增加2.64%，至752.29吨

路透2月22日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较周五增长2.64%，或19.33吨，从732.96吨增至752.29吨。

以盎司计，其黄金持仓量 从周五的23,565,481.38盎司，升至24,186,990.06盎司。(完) (编译 利棣儿；审校 杜明霞)

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