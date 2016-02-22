《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月22日

金属期市：伦铜小幅上涨，等待中国数据及特朗普就任
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 68.84 +1.56 +2.32 3610745
京东 26.32 +0.78 +3.05 8158183
新浪 44.13 +0.46 +1.05 284309
搜狐 46.99 +0.84 +1.82 416928
网易 160.08 +6.14 +3.99 945731
百度 168.67 +4.20 +2.55 3081961
台湾
台湾积体电路 23.96 +0.18 +0.76 1229021
联电 2.06 +0.01 +0.49 151008
日月光 5.54 +0.04 +0.73 165802
矽品精密 7.76 +0.00 +0.00 408646
和信超媒体 2.77 -0.14 -4.81 27300
友达 2.50 -0.02 -0.79 103977
中华电信 31.49 -0.08 -0.25 61090
台湾国际航电 40.98 +1.01 +2.53 1553486
香港
中国移动 55.50 +1.16 +2.13 248116
中国联通 11.71 +0.33 +2.90 121641
中国电信 48.97 +0.15 +0.31 7665
中芯国际 4.47 +0.30 +7.19 73632
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 0
(完)
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