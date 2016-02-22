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亚洲 | 2016年 2月 23日 星期二 06:45 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月22日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 68.84 +1.56 +2.32 3610745

京东 26.32 +0.78 +3.05 8158183

新浪 44.13 +0.46 +1.05 284309

搜狐 46.99 +0.84 +1.82 416928

网易 160.08 +6.14 +3.99 945731

百度 168.67 +4.20 +2.55 3081961

台湾

台湾积体电路 23.96 +0.18 +0.76 1229021

联电 2.06 +0.01 +0.49 151008

日月光 5.54 +0.04 +0.73 165802

矽品精密 7.76 +0.00 +0.00 408646

和信超媒体 2.77 -0.14 -4.81 27300

友达 2.50 -0.02 -0.79 103977

中华电信 31.49 -0.08 -0.25 61090

台湾国际航电 40.98 +1.01 +2.53 1553486

香港

中国移动 55.50 +1.16 +2.13 248116

中国联通 11.71 +0.33 +2.90 121641

中国电信 48.97 +0.15 +0.31 7665

中芯国际 4.47 +0.30 +7.19 73632

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 0

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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