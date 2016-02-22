《全球汇市》欧元英镑大跌后仍受关注，澳元表现亮眼

金属期市：伦铜小幅上涨，等待中国数据及特朗普就任
路透马尼拉1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅上涨，隔夜温和下跌。投资者在一系列中国数据公布前以及特朗普今日稍晚就任前保持谨慎。
欧元较英镑 表现略胜一筹，短暂升越0.7800英镑，但距本月稍早在0.7900附近所创14个月高位仍有些距离。
众所关注的调查显示，欧元区2月民间企业活动增速降至逾一年来最慢，服务业和制造业的表现都大幅弱于预期 ；此亦无助于欧元走势。
“周一出炉的欧元区PMI数据意外下降，支持我们的分析师预期欧洲央行3月10日将大胆行动的看法，”法国巴黎银行分析师在客户报告中指出。
欧元及英镑的疲势，协助拉抬美元指数至约三周高位。美元指数 最新报在97.384，距海外市场高位97.600不远。
投资人追捧澳元，部份归功于澳洲主要出口商品铁矿石价格大涨。澳元 创下近两个月高位0.7248美元，最新报在0.7227美元。
铁矿石现货价格周一跳升7%，至每吨逾50美元，令外界对市场回升抱持希望。
亚洲周二无重大经济数据出炉。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1026 1.1026 +0.00 +1.53 1.0860
美元/日圆 112.89 112.91 -0.02 -6.16 120.30
欧元/日圆 124.48 124.50 -0.02 -4.59 130.47
美元/瑞郎 0.9996 0.9994 +0.02 -0.22 1.0018
英镑/美元 1.4149 1.4148 +0.01 -4.00 1.4738
美元/加元 1.3710 1.3705 +0.04 -0.93 1.3839
美元/离岸人民币 6.5271 6.5272 -0.00 -0.62 6.5680
澳元/美元 0.7230 0.7222 +0.11 -0.62 0.7275
新西兰元/美元 0.6705 0.6698 +0.10 -1.76 0.6825
澳元/日圆 81.620 81.560 +0.07 -6.85 87.620
新西兰元/日圆 75.690 75.570 +0.16 -7.67 81.980
英镑/日圆 159.75 159.77 -0.01 -9.86 177.22
澳元/新西兰元 1.0773 1.0779 -0.06 +1.02 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 张荻/许娜/龚芳; 审校 戴素萍/王丽鑫/王兴亚)
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