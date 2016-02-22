《全球汇市》欧元英镑大跌后仍受关注，澳元表现亮眼

欧元较英镑 表现略胜一筹，短暂升越0.7800英镑，但距本月稍早在0.7900附近所创14个月高位仍有些距离。

众所关注的调查显示，欧元区2月民间企业活动增速降至逾一年来最慢，服务业和制造业的表现都大幅弱于预期 ；此亦无助于欧元走势。

“周一出炉的欧元区PMI数据意外下降，支持我们的分析师预期欧洲央行3月10日将大胆行动的看法，”法国巴黎银行分析师在客户报告中指出。

欧元及英镑的疲势，协助拉抬美元指数至约三周高位。美元指数 最新报在97.384，距海外市场高位97.600不远。

投资人追捧澳元，部份归功于澳洲主要出口商品铁矿石价格大涨。澳元 创下近两个月高位0.7248美元，最新报在0.7227美元。

铁矿石现货价格周一跳升7%，至每吨逾50美元，令外界对市场回升抱持希望。

亚洲周二无重大经济数据出炉。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1026 1.1026 +0.00 +1.53 1.0860

美元/日圆 112.89 112.91 -0.02 -6.16 120.30

欧元/日圆 124.48 124.50 -0.02 -4.59 130.47

美元/瑞郎 0.9996 0.9994 +0.02 -0.22 1.0018

英镑/美元 1.4149 1.4148 +0.01 -4.00 1.4738

美元/加元 1.3710 1.3705 +0.04 -0.93 1.3839

美元/离岸人民币 6.5271 6.5272 -0.00 -0.62 6.5680

澳元/美元 0.7230 0.7222 +0.11 -0.62 0.7275

新西兰元/美元 0.6705 0.6698 +0.10 -1.76 0.6825

澳元/日圆 81.620 81.560 +0.07 -6.85 87.620

新西兰元/日圆 75.690 75.570 +0.16 -7.67 81.980

英镑/日圆 159.75 159.77 -0.01 -9.86 177.22

澳元/新西兰元 1.0773 1.0779 -0.06 +1.02 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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