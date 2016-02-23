金砖国家：2月22日股汇市收盘纵览

《中国重要政经日程》--1月20日-9月
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路透2月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月22日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报749.42点，上涨1.14%。
中国股市：沪综指收涨2.3%至一个月新高，受证监会换帅及楼市新政提振
中国汇市：人民币随中间价微收升，短期续持稳概率偏大
香港股市：收高，追随中国内地股市涨势
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报43,234.855点，上涨4.07%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.9495/00，上日收报4.0222/33。
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南非股市：受大宗商品价格走强提振收高。指标Top-40指数 收报43,694.03点，上涨0.51%；大盘综合指数 收报49,112.8点，上涨0.35%。
南非汇市：兰特兑美元升至八周高位，因投资者重返高收益率资产
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印度股市：连续第四个交易日上涨，因原油以及其他大宗商品价格反弹，提升Reliance Industries 及印度石油天然气公司(ONGC) 等公司的股价。BSE指数 收报23,788.79点，上涨0.34%；NSE指数 收报7,234.55点，上涨0.33%。
印度汇市：卢比兑美元 收报68.6/68.61，创2013年8月28日以来最低位，但央行明显的干预行为以及国内和周边股市上涨，帮助卢比削减跌幅。卢比兑美元上日收报68.4550/68.4650。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报761.48点，上涨3.89%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报403.12点，上涨4.59%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报75.3，升值2.27%；卢布兑欧元 报83.062,升值3.22%。(完) (编译 王兴亚；审校 王丽鑫)
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透上海1月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 20