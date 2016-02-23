《中国报摘》--中国证券报2月23日

* 头版头条:

--中国中共中央政治局召开会议指出，实现今年经济社会发展目标任务，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，创新宏观调控方式，加强区间调控、定向调控、相机调控，为经济发展和结构性改革营造稳定环境。

* 其他:

--记者获悉，相关部门近日将针对国企“10项改革试点”召开发布会，或将启动第二批国企改革试点。业内人士指出，今年国企改革力度、深度将进一步加大，“10项试点”将从点到面全面推开，并购重组、混改、员工持股、整体上市等多个领域将加快探索。

--国家发改委、工信部、国资委近日联合召开化解钢铁过剩产能工作部署电视电话会议。会议提出，抓紧制定化解钢铁过剩产能实施方案，研究提出产能退出总规模、分企业退出规模及时间表，并抓紧研究制定专项奖补资金使用管理办法。

--中国证券投资基金业协会表示，仍继续依法对符合要求的申请机构正常办理私募基金管理人登记和私募基金备案手续，登记流程、登记时限均保持不变；服务机构应当审慎评估合作对象资质和风险，避免一哄而上。

--富德保险控股表示，董事长张峻正协助有关部门进行调查，属于个人事务；目前公司、旗下企业及关联公司均没有被调查或被要求协助调查。接近富德控股的人士透露，应是早期旧事，不会影响到现有公司的正常运营，预计此事风波在短期内能得到平复。