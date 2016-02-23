《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月23日

*工商时报：

--蔡英文政策办公室执行长张景森表示，未来新政府倾向由台电、中钢 、中船做为主开发者，结合民间资金合组〞风能发展公司〞，负责风场基础设施的建置与管理，并将绿能纳入台电的KPI，让台电成为绿能推动者，台湾有条件与能力打造绿色产业为新兆元(万亿台币)产业。

--美光 集团并购华亚科 的800亿台币联贷案农历年后出现明朗进展，知情人士透露，八大公股银行已整合成同一战线，由台银、兆丰共挑大梁出面向美光集团谈判联贷条件，且因本次联贷案规模庞大，因此银行〞入围〞起跳门槛几等同一件中大型联贷案，目前暂定在80亿台币，利率则上看2.5%。

*经济日报：

--因应发展金融科技的需求，富邦金 、元大金 昨日宣布年度储备干部（MA）征才计画，富邦金今年首次纳入金融科技、经营管理以及财务管理人才需求。

--两岸银行互设分行最新获利出炉，最赚钱前三名，全部由大陆银行在台分行包办，陆银在台分行获利更是台资银行大陆分行的3.3倍，陆银靠人民币转存款稳定收入、台资银行因人民币贬值获利衰退等，都是消长主因。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。