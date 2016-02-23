《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月23日

《中国重要政经日程》--1月20日-9月
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*工商时报：
--蔡英文政策办公室执行长张景森表示，未来新政府倾向由台电、中钢 、中船做为主开发者，结合民间资金合组〞风能发展公司〞，负责风场基础设施的建置与管理，并将绿能纳入台电的KPI，让台电成为绿能推动者，台湾有条件与能力打造绿色产业为新兆元(万亿台币)产业。
--美光 集团并购华亚科 的800亿台币联贷案农历年后出现明朗进展，知情人士透露，八大公股银行已整合成同一战线，由台银、兆丰共挑大梁出面向美光集团谈判联贷条件，且因本次联贷案规模庞大，因此银行〞入围〞起跳门槛几等同一件中大型联贷案，目前暂定在80亿台币，利率则上看2.5%。
*经济日报：
--因应发展金融科技的需求，富邦金 、元大金 昨日宣布年度储备干部（MA）征才计画，富邦金今年首次纳入金融科技、经营管理以及财务管理人才需求。
--两岸银行互设分行最新获利出炉，最赚钱前三名，全部由大陆银行在台分行包办，陆银在台分行获利更是台资银行大陆分行的3.3倍，陆银靠人民币转存款稳定收入、台资银行因人民币贬值获利衰退等，都是消长主因。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透上海1月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 20