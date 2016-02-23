《新兴市场重要经济事件预告》--2月23日-3月1日

《中国重要政经日程》--1月20日-9月
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(除特别说明外，均为GMT时间)
2月23日(二)
菲律宾马卡迪--菲律宾央行总裁泰谭柯在马尼拉时报(Manila Times)主办的的第三届商业论坛上发表讲话。
迪拜--全球女性论坛(至2月24日)。演讲嘉宾包括国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德等人。
布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议(1300)。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策会议(1200)。
首尔--韩国央行总裁李柱烈主持与学者、分析师的例行会议(2230)。
2月24日(三)
香港--香港财政司司长曾俊华发表2016-17年度财政预算案，届时还将公布2015年全年和第四季GDP数据(0300)。
开普敦--南非财长戈尔丹向议会提交全国预算案，届时将公布最新预算赤字以及未来三年的经济增长预估(1200)。
布达佩斯--匈牙利央行副总裁Marton Nagy就央行措施向数名记者发表讲话(0700)。
2月25日(四)
开普敦--南非财长戈尔丹出席预算案发布后的早餐会(0500)。
2月26日(五)
上海--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至2月27日)。
上海--启动经济政策改革2016年：向增长迈进。
2月29日(一)
暂无重要经济事件。
3月1日(二)
安卡拉--土耳其央行公布2月货币政策委员会会议记录(1200)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 杜明霞)
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透上海1月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 20