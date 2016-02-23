《新兴市场重要经济事件预告》--2月23日-3月1日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月23日(二)

菲律宾马卡迪--菲律宾央行总裁泰谭柯在马尼拉时报(Manila Times)主办的的第三届商业论坛上发表讲话。

迪拜--全球女性论坛(至2月24日)。演讲嘉宾包括国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德等人。

布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议(1300)。

安卡拉--土耳其央行召开货币政策会议(1200)。

首尔--韩国央行总裁李柱烈主持与学者、分析师的例行会议(2230)。

2月24日(三)

香港--香港财政司司长曾俊华发表2016-17年度财政预算案，届时还将公布2015年全年和第四季GDP数据(0300)。

开普敦--南非财长戈尔丹向议会提交全国预算案，届时将公布最新预算赤字以及未来三年的经济增长预估(1200)。

布达佩斯--匈牙利央行副总裁Marton Nagy就央行措施向数名记者发表讲话(0700)。

2月25日(四)

开普敦--南非财长戈尔丹出席预算案发布后的早餐会(0500)。

2月26日(五)

上海--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至2月27日)。

上海--启动经济政策改革2016年：向增长迈进。

2月29日(一)

暂无重要经济事件。

3月1日(二)

安卡拉--土耳其央行公布2月货币政策委员会会议记录(1200)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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