《香港报摘》--经济日报2月23日

**头版头条**

--滙丰 收入增长动力仍未回复，加上减值拨备按季大增1.6倍，以及英国不良销售再被罚7亿美元，拖累季度亏损8.58亿美元（约67亿港元），远逊预期外，更是2011年有纪录以来首度季绩见红。

**其他**

--香港一直为滙丰 盈利贡献最大来源地区，去年底止，香港区收入按年升4%，税前盈利更按年大幅增加20%至98.06亿美元（约765亿港元），占集团总比重52%。中国区税前盈利为30.6亿美元，按年升4%。

--恒生银行 出乎意料每股派发3港元特别息，末期共派5.4港元，令全年股息跃升至历来最高，达8.7港元，现价股息率6.47%。

--星展香港去年盈利创新高，按年增长14%至61.5亿元，但去年下半年资产质素转差，不良贷款比率由2014年底的0.5%增至0.8%。

--面对美资对冲基金股东Elliott Capital近月多番狙击，东亚 主席兼行政总裁李国宝近日接连增持股份「斗一斗」。李国宝称，昨再增持东亚100万股股份，消息刺激下，东亚一度升逾12%，收市升9.2%至25.55港元。

--内地楼市于去年底开始回暖，但受上半年市道影响，内房股盈利受压。合景泰富 业绩表现虽逊预期，但主席孔健岷相信，受多项政策利好下，今年内房市道整体向好。（完）

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