《香港报摘》--经济日报2月23日

《中国重要政经日程》--1月20日-9月
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**头版头条**
--滙丰 收入增长动力仍未回复，加上减值拨备按季大增1.6倍，以及英国不良销售再被罚7亿美元，拖累季度亏损8.58亿美元（约67亿港元），远逊预期外，更是2011年有纪录以来首度季绩见红。
**其他**
--香港一直为滙丰 盈利贡献最大来源地区，去年底止，香港区收入按年升4%，税前盈利更按年大幅增加20%至98.06亿美元（约765亿港元），占集团总比重52%。中国区税前盈利为30.6亿美元，按年升4%。
--恒生银行 出乎意料每股派发3港元特别息，末期共派5.4港元，令全年股息跃升至历来最高，达8.7港元，现价股息率6.47%。
--星展香港去年盈利创新高，按年增长14%至61.5亿元，但去年下半年资产质素转差，不良贷款比率由2014年底的0.5%增至0.8%。
--面对美资对冲基金股东Elliott Capital近月多番狙击，东亚 主席兼行政总裁李国宝近日接连增持股份「斗一斗」。李国宝称，昨再增持东亚100万股股份，消息刺激下，东亚一度升逾12%，收市升9.2%至25.55港元。
--内地楼市于去年底开始回暖，但受上半年市道影响，内房股盈利受压。合景泰富 业绩表现虽逊预期，但主席孔健岷相信，受多项政策利好下，今年内房市道整体向好。（完）
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香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 曾祥进)
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透上海1月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 20