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亚洲 | 2016年 2月 23日 星期二 08:36 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月23日

**上海证券报**

--兴业矿业 发布重组草案，拟以“定增+现金”的方式收购控股股东兴业集团等持有的西乌珠穆沁旗银漫矿业100%股权，并以定增方式购买正镶白旗乾金达矿业100%股权，合计作价37.18亿元人民币；同时，公司拟定增募集配套资金不超过31.30亿元。

--东山精密 拟定增募资约45亿元，其中约40亿元将用于收购纳斯达克上市公司MFLX 。

**证券时报**

--兴业证券 公告称，公司拟实施股份回购，价格为不超过11元/股，规模不超过公司已发行总股本的3%。回购的资金总额不超过15亿元，资金来源为公司自有资金，从公司的税后利润中支出；所回购股份将全部用于员工持股计划。

--民营快递顺丰确认启动A股上市。顺丰控股（集团）相关人士透露，深圳证监局目前已受理公司的上市辅导申请，辅导机构为华泰联合证券、招商证券和中信证券。

**金融时报**

--近日国家发改委与阿里巴巴集团 签署战略合作协议，未来三年，双方将共同支持300余个试点县（市、区）结合返乡创业试点发展农村电商。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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