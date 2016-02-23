《中国报摘》--其他报纸重要消息2月23日

--兴业矿业 发布重组草案，拟以“定增+现金”的方式收购控股股东兴业集团等持有的西乌珠穆沁旗银漫矿业100%股权，并以定增方式购买正镶白旗乾金达矿业100%股权，合计作价37.18亿元人民币；同时，公司拟定增募集配套资金不超过31.30亿元。

--兴业证券 公告称，公司拟实施股份回购，价格为不超过11元/股，规模不超过公司已发行总股本的3%。回购的资金总额不超过15亿元，资金来源为公司自有资金，从公司的税后利润中支出；所回购股份将全部用于员工持股计划。