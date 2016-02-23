《中国报摘》--其他报纸重要消息2月23日

《中国重要政经日程》--1月20日-9月
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**上海证券报**
--兴业矿业 发布重组草案，拟以“定增+现金”的方式收购控股股东兴业集团等持有的西乌珠穆沁旗银漫矿业100%股权，并以定增方式购买正镶白旗乾金达矿业100%股权，合计作价37.18亿元人民币；同时，公司拟定增募集配套资金不超过31.30亿元。
--东山精密 拟定增募资约45亿元，其中约40亿元将用于收购纳斯达克上市公司MFLX 。
**证券时报**
--兴业证券 公告称，公司拟实施股份回购，价格为不超过11元/股，规模不超过公司已发行总股本的3%。回购的资金总额不超过15亿元，资金来源为公司自有资金，从公司的税后利润中支出；所回购股份将全部用于员工持股计划。
--民营快递顺丰确认启动A股上市。顺丰控股（集团）相关人士透露，深圳证监局目前已受理公司的上市辅导申请，辅导机构为华泰联合证券、招商证券和中信证券。
**金融时报**
--近日国家发改委与阿里巴巴集团 签署战略合作协议，未来三年，双方将共同支持300余个试点县（市、区）结合返乡创业试点发展农村电商。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透上海1月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 20