《香港报摘》--信报2月23日

**头版头条**

--滙丰控股 因收入欠增长及贷款减值准备大增，去年第四季录得8.58亿元美元亏损，是自2011年开始公布季度业绩以来首次季度见红；全年列账基准税前盈利188.67亿美元，按年微升1%。

**其他**

--渣打今日放榜，昨日股价跌1.4%，收市报46.9港元。英国《伦敦时报》报道，一家伦敦对冲基金大举沽空，打赌渣打股价会再跌，早前伦敦对冲基金Marshall Wace透露，已沽空渣打股份，令渣打股价受压；招银国际策略师苏沛丰表示，渣打股价表现向来偏软，市场预期渣打业绩差，日后亦可能有集资需要，股价会再受压。

--陷入财困的「洋参大王」杨永仁出售旗下的恒发洋参 再有新进展。据了解，前海证券的关连人士将以作价约5亿港元认购恒发洋参的新股及旧股，成为新主，有关合约于周日（21日）已经签妥。另外，由杨永仁及其弟杨永钢拥有的Cervera，于上周五（19日）出售恒发洋参2.46亿股股份，每股0.0672港元，套现约1,653万港元。恒发洋参昨在开市前停牌，停牌前股价为0.067港元。

--已停牌近一年的佳兆业 或再受政治事件波及，有传其第二大股东富德生命人寿的实际控制人兼前董事长张峻已失联多天。（完）

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