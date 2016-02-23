长江期货：增仓上行中国期指多头强势

《中国重要政经日程》--1月20日-9月
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以下内容节选自2月23日的《期货日报》：
央行有关优惠准备金率的表态缓和了投资者在1月天量信贷后，对收紧流动性的担忧。周一，股指期货继续走高，主力合约IF1603延续一月底以来的反弹势头并创新高。沪深300股指期货四份合约持仓量增加2614手至43556手，增仓上行，强势特征依然显着。
数据显示，前20名席位在IF1603合约上共持买单26485手、卖单27663手。主力净空持仓量1178手，较前一交易日微增89手。从席位观察，多空双方周一整体而言进行了对称增仓，前20多方增持买单1390手，前20空方增持卖单1443手，差异并不大。虽然光大期货与国泰君安席位分别增持卖单253手、218手，但多方席位永安期货增持买单270手同样不甘示弱。市场多空持仓量变动对称且温和，可能暗示着投资者对当前市场运行状态的认同。虽然近期连续持净多头寸的海通期货与广发期货在周一缩减了净多持仓量，但周一银河期货净多持仓量由前一日249手升至373手，为近5个交易日最高。这表明市场多方人气未有涣散，依然活跃。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透上海1月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 20