长江期货：增仓上行中国期指多头强势

央行有关优惠准备金率的表态缓和了投资者在1月天量信贷后，对收紧流动性的担忧。周一，股指期货继续走高，主力合约IF1603延续一月底以来的反弹势头并创新高。沪深300股指期货四份合约持仓量增加2614手至43556手，增仓上行，强势特征依然显着。

数据显示，前20名席位在IF1603合约上共持买单26485手、卖单27663手。主力净空持仓量1178手，较前一交易日微增89手。从席位观察，多空双方周一整体而言进行了对称增仓，前20多方增持买单1390手，前20空方增持卖单1443手，差异并不大。虽然光大期货与国泰君安席位分别增持卖单253手、218手，但多方席位永安期货增持买单270手同样不甘示弱。市场多空持仓量变动对称且温和，可能暗示着投资者对当前市场运行状态的认同。虽然近期连续持净多头寸的海通期货与广发期货在周一缩减了净多持仓量，但周一银河期货净多持仓量由前一日249手升至373手，为近5个交易日最高。这表明市场多方人气未有涣散，依然活跃。(完)