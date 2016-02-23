中原期货：沪铜趋势做多机会成熟，沪钢加速上行

以下内容节选自2月23日的《期货日报》：

春节后，沪铜主力1604合约大幅低开，之后的4个交易日维持区间振荡，但期价始终在布林线中轨上方，MACD指标快慢线在0轴上运行，柱状线加长，预示反弹格局延续。周一，期价以一根放量阳线报收，填补了节后跳空缺口，布林线上下轨由收缩变为扩张，期价进一步反弹空间有望打开。美精铜小型头肩底形态基本完成，一旦突破颈线位，则上行空间将打开。操作上，沪铜1604合约可以周一低点做防守逢回调适量参与多单，波段持仓。

螺纹钢1605合约经历短暂蓄势后，上周五突破近期振荡区间上沿压力位1870元/吨，期价随后快速上行突破布林线上轨，持仓、成交量同步放大显示螺纹钢当前处于加速上行阶段。短线指标呈现上涨放量、调整缩量的良好氛围，这就是稳健上行特征。操作上，有老多单只要收盘价不跌破布林线上轨就继续持有，没有持仓者待日内筑造调整小平台时，以平台下沿做防守适度参与多单。(完)

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