中原期货：沪铜趋势做多机会成熟，沪钢加速上行

《中国重要政经日程》--1月20日-9月
=============================今日重要政经日程==========================
以下内容节选自2月23日的《期货日报》：
春节后，沪铜主力1604合约大幅低开，之后的4个交易日维持区间振荡，但期价始终在布林线中轨上方，MACD指标快慢线在0轴上运行，柱状线加长，预示反弹格局延续。周一，期价以一根放量阳线报收，填补了节后跳空缺口，布林线上下轨由收缩变为扩张，期价进一步反弹空间有望打开。美精铜小型头肩底形态基本完成，一旦突破颈线位，则上行空间将打开。操作上，沪铜1604合约可以周一低点做防守逢回调适量参与多单，波段持仓。
螺纹钢1605合约经历短暂蓄势后，上周五突破近期振荡区间上沿压力位1870元/吨，期价随后快速上行突破布林线上轨，持仓、成交量同步放大显示螺纹钢当前处于加速上行阶段。短线指标呈现上涨放量、调整缩量的良好氛围，这就是稳健上行特征。操作上，有老多单只要收盘价不跌破布林线上轨就继续持有，没有持仓者待日内筑造调整小平台时，以平台下沿做防守适度参与多单。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
=============================今日重要政经日程==========================
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透上海1月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 20