国都期货：补库预期升温，大连铁矿石期货高歌猛进

以下内容节选自2月23的《期货日报》：

春节长假过后，铁矿石1605合约低开高走，随后在340元/吨之下盘桓数日后，于上周四突破该位置，然后加速上行，昨日涨停，收于365.5元/吨，累计涨幅8.94%。笔者认为，节后铁矿石上涨行情背后的主要推手是钢厂复产后加速补库铁矿石的预期。

总的来说，节后钢厂因为盈利出现反复，复工较为谨慎，但市场对于钢厂复工已形成预期。另外，在钢材生产利润处于高位的情况下，铁矿石价格也有了上涨的空间。(完)

详情请点选链接：here