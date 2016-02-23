国都期货：补库预期升温，大连铁矿石期货高歌猛进

《中国重要政经日程》--1月20日-9月
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以下内容节选自2月23的《期货日报》：
春节长假过后，铁矿石1605合约低开高走，随后在340元/吨之下盘桓数日后，于上周四突破该位置，然后加速上行，昨日涨停，收于365.5元/吨，累计涨幅8.94%。笔者认为，节后铁矿石上涨行情背后的主要推手是钢厂复产后加速补库铁矿石的预期。
总的来说，节后钢厂因为盈利出现反复，复工较为谨慎，但市场对于钢厂复工已形成预期。另外，在钢材生产利润处于高位的情况下，铁矿石价格也有了上涨的空间。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透上海1月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 20