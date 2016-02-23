德盛期货：避险情绪渐退，银价后期走势不容乐观

《中国重要政经日程》--1月20日-9月
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以下内容节选自2月23日的《期货日报》：
今年以来，COMEX白银已经连续上涨接近两个月，2月迄今涨幅高达7%。笔者认为，银价虽然涨势显着，但前景并不乐观。众所周知，美联储政策取向一直是市场关注重点，对银价影响可能是关键性的。笔者判断，美联储今年加息的概率极大。美国初请失业金人数意外骤降，创下去年11月以来的最低水平，表明就业增速抬头；核心CPI月率创下2011年8月以来的最大增幅，表明价格出现上行压力。这些有利于美联储保持今年加息的步伐。同时，标普500指数取得近6个月最大的三日涨幅，这预示着市场避险情绪将逐步消散，对白银价格形成利空影响。
银价在避险情绪的助推下已经上涨接近两个月，因投资者担心过头，近期反弹并不合理。笔者预计市场的风险情绪将逐步消散，而银价除了避险情绪支撑之外，再无其他逻辑进行支撑。因此，银价后期的走势不容乐观，下跌风险依然存在。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透上海1月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 20