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亚洲 | 2016年 2月 23日 星期二 08:59 BJT

德盛期货：避险情绪渐退，银价后期走势不容乐观

以下内容节选自2月23日的《期货日报》：

今年以来，COMEX白银已经连续上涨接近两个月，2月迄今涨幅高达7%。笔者认为，银价虽然涨势显着，但前景并不乐观。众所周知，美联储政策取向一直是市场关注重点，对银价影响可能是关键性的。笔者判断，美联储今年加息的概率极大。美国初请失业金人数意外骤降，创下去年11月以来的最低水平，表明就业增速抬头；核心CPI月率创下2011年8月以来的最大增幅，表明价格出现上行压力。这些有利于美联储保持今年加息的步伐。同时，标普500指数取得近6个月最大的三日涨幅，这预示着市场避险情绪将逐步消散，对白银价格形成利空影响。

银价在避险情绪的助推下已经上涨接近两个月，因投资者担心过头，近期反弹并不合理。笔者预计市场的风险情绪将逐步消散，而银价除了避险情绪支撑之外，再无其他逻辑进行支撑。因此，银价后期的走势不容乐观，下跌风险依然存在。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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