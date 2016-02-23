德盛期货：避险情绪渐退，银价后期走势不容乐观

今年以来，COMEX白银已经连续上涨接近两个月，2月迄今涨幅高达7%。笔者认为，银价虽然涨势显着，但前景并不乐观。众所周知，美联储政策取向一直是市场关注重点，对银价影响可能是关键性的。笔者判断，美联储今年加息的概率极大。美国初请失业金人数意外骤降，创下去年11月以来的最低水平，表明就业增速抬头；核心CPI月率创下2011年8月以来的最大增幅，表明价格出现上行压力。这些有利于美联储保持今年加息的步伐。同时，标普500指数取得近6个月最大的三日涨幅，这预示着市场避险情绪将逐步消散，对白银价格形成利空影响。