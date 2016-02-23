《全球重要经济事件一览表》--2月23日-3月1日

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2月23日(二)

明尼亚波利斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)在圣保罗地区经济发展组织冬季投资者会议上发表演讲(1330)。

英国诺丁汉--英国央行首席经济学家霍尔丹发表演讲(1700)。

伦敦--英国央行总裁卡尼接受英国议会一个委员会质询(1000)。

伦敦--欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)在德意志银行资本论坛上发表演讲(1330)。

迪拜--全球女性论坛(至2月24日)。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德将担任演讲嘉宾。

渥太华--加拿大财长摩尔诺在国会发表证词，料涉及高于预期的预算赤字(1600)。

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)和副总裁佛洛登(Martin Floden)参加瑞典国会金融委员会有关货币政策的听证会(0900)。

维也纳--德国央行委员会委员Andreas Dombret在“金融规划者-奥地利论坛”上发表演讲(0900)。

法兰克福--瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)就“欧元区货币政策”发表演讲(1115)。

比利时贝尔赫姆--比利时央行总裁斯麦茨(Jan Smets)发表央行年度报告(1700)。

奥地利林兹--德国央行委员会委员Andreas Dombret发表讲话(1835)。

2月24日(三)

巴尔的摩--美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表演讲，题为“货币政策能否影响经济增长？”(1300)。

达拉斯--美国达拉斯联储总裁柯普朗在一次活动中可能就美国经济与货币政策前景发表讲话(1645)。

加拿大圭尔夫--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri在当地商会讲话(1735)。

法兰克福--德国央行总裁魏德曼举行记者会(1300)。

伦敦--英国央行副总裁康利夫发表演说(1730)。

法兰克福--德国央行总裁魏德曼和德国央行委员会委员Joachim Nagel在央行新闻发布会上发表讲话；此次发布会是为发布2015年财务报告而举办的(1000)。

比利时根特--比利时央行总裁斯麦茨(Jan Smets)发表央行年度报告(1900)。

2月25日(四)

纽约--美国圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济及货币政策发表演说(0000)。

纽约--美国旧金山联储总裁威廉姆斯就经济前景发表演说(1700)。

亚特兰大--美国亚特兰大联储总裁洛克哈特在2016银行业前景会议中致辞(1315)。

鹿儿岛市--日本央行审议委员木内登英对企业领袖发表演说。

布雷根茨--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼就欧洲利率政策和中国问题发表讲话(1745)。

2月26日(五)

纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔参加“美国货币政策论坛”小组讨论(1515)。

纽约--美联储理事布雷纳德参加“美国货币政策论坛”小组讨论(1830)。

伦敦--英国国家统计局(ONS)在英国央行举行房屋成本及通胀讨论会(0930)。

上海--20国集团(G20)财长及央行官员会议(至27日)。

纽约--欧洲央行首席经济学家普雷特参加“美国货币政策论坛”的讨论会(1830)。

2月29日(一)

暂无重要经济事件预告。

3月1日(二)

悉尼--澳洲央行召开议息会议(0330)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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