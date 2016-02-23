中国个股：东山精密拟定增筹资至多45亿元，近40亿用于收购MFLX

路透上海2月23日 - 中国苏州东山精密制造股份有限公司 周一晚间刊登公告称，拟定向增发股份，筹集至多45亿元人民币资金，其中39.84亿元用于收购在纳斯达克上市的Multi-Fineline Electronix, Inc 。

公告称，东山精密拟向不超过10名的投资者定向增发股份，发行底价为15.93元／股。

东山精密稍早已签署相关协议，拟以6.1亿美元收购MFLX公司100%股权，每股收购代价为23.95美元。在定向增发尚未实施前，东山精密拟自筹资金来实施并购，包括约2.5亿美元并购贷款、1.6亿美元的夹层融资、约2亿美元的自有资金和授信等。目前公司已收到中国银行 方面出具的有关并购贷款和夹层融资的承诺函。

MFLX成立于1984年，其生产制造基地位于中国苏州市，研发中心位于美国，销售网络遍布全球，其控股股东为新加坡华侨银行 。根据Prismark的统计结果，MFLX以6.3亿美元的产值在2014年全球PCB（印刷电路板）制造商中排名第27位，在专业FPC（柔性印刷电路板）制造商中排名第五位。

中国已成为世界电子产品第一制造大国，FPC作为电子整机使用的主要元件迎来良好的发展契机。东山精密称，通过收购MFLX，有助于东山精密加强LCM、触控产品和MFLX的FPC产品的共同研发、设计，并开发一体化的组装、配送等配套服务，进一步形成全方位、立体化的精密制造服务体系。

东山精密涵盖精密金属制造和精密电子制造两个领域，其中精密电子制造业务主要服务于消费电子、LED 照明等行业，主要客户包括华为 、联想 、富士康等；主要产品包括用于智能手机、平板电脑的LED器件和LCM模组等。