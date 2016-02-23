国泰君安期货：大连鸡蛋期货基本面弱势，回升空间有限

《中国重要政经日程》--1月20日-9月
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以下内容节选自2月23日的《期货日报》：
春节过后，鸡蛋期货主力1605合约大幅下跌，最近两日现货止跌反弹，期货也随之小幅上涨。但鸡蛋基本面依旧弱势，预计期货价格反弹空间有限。
鸡蛋供应增加中长期压制盘面，鸡蛋期货空头趋势没有改变。短期来看，现货止跌，期货小幅反弹，但反弹空间有限，鸡蛋期货主力1605合约冲高回落的概率较大，操作上建议逢反弹抛空。（完）
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透上海1月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 20