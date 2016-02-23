国泰君安期货：大连鸡蛋期货基本面弱势，回升空间有限

以下内容节选自2月23日的《期货日报》：

春节过后，鸡蛋期货主力1605合约大幅下跌，最近两日现货止跌反弹，期货也随之小幅上涨。但鸡蛋基本面依旧弱势，预计期货价格反弹空间有限。

鸡蛋供应增加中长期压制盘面，鸡蛋期货空头趋势没有改变。短期来看，现货止跌，期货小幅反弹，但反弹空间有限，鸡蛋期货主力1605合约冲高回落的概率较大，操作上建议逢反弹抛空。（完）