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亚洲 | 2016年 2月 23日 星期二 08:58 BJT

《汇市简讯》英镑/澳元短线超卖，但趋势仍向下

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* 亚洲时段走软，上日因英国脱欧题材以及大宗商品走强而大跌2.8%

* 动能研究触顶，日线图及周线图五日、10日及20日均线下降--空头格局确立

* 可能下测1.9175，此处为2014/15年升势的61.8%回档位

* 纽约盘低点1.9484和盘初高点1.9588，分别为第一道支撑/阻力位

* 图表reut.rs/1L7kQbl

(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)

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