《汇市简讯》英镑/澳元短线超卖，但趋势仍向下

* 亚洲时段走软，上日因英国脱欧题材以及大宗商品走强而大跌2.8%

* 动能研究触顶，日线图及周线图五日、10日及20日均线下降--空头格局确立

* 可能下测1.9175，此处为2014/15年升势的61.8%回档位