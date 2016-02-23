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亚洲 | 2016年 2月 23日 星期二 08:57 BJT

徽商期货：郑糖处于蓄势待发阶段

以下内容节选自2月23日的《期货日报》：

2月初，郑糖主力1605合约跌破5400元/吨及5300元/吨重要支撑位，并且当前跌势并无见底迹象。同期，外糖行情也延续跌势，ICE原糖主力合约暂时止于12.60美分/磅，更加剧了国内对于白糖市场价格下行的担忧。基于国内外食糖生产数据及年度消费数据分析，郑糖价格下行难以长期持续，当前处于蓄势待发阶段。

综合国际糖市产销数据分析，国内糖市长期上行趋势不会改变，短期内受各种阶段性因素影响，糖价有可能出现一定振荡，所以当前郑糖行情处于蓄势阶段。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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