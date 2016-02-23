徽商期货：郑糖处于蓄势待发阶段

2月初，郑糖主力1605合约跌破5400元/吨及5300元/吨重要支撑位，并且当前跌势并无见底迹象。同期，外糖行情也延续跌势，ICE原糖主力合约暂时止于12.60美分/磅，更加剧了国内对于白糖市场价格下行的担忧。基于国内外食糖生产数据及年度消费数据分析，郑糖价格下行难以长期持续，当前处于蓄势待发阶段。