《中国已公布新股发行上市日程表》--2月23日

2/25 深 瑞 尔 特 002790 4,000 -- -- 广发证券 2/29

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 曾祥进)