《香港报摘》--其他报纸重要消息2月23日

**明报**

--新创建 公布截至2015年底止中期业绩，期内因人民币贬值，产生2.67亿港元汇兑亏损，加上矿业环境低迷，影响到包括Tharisa及Hyva等策略性投资需作3.78亿港元减值亏损，但是因为油价下跌，致公共运输部门受惠，加上飞机租赁业务增长带动，整体获利23.54亿港元，增长17%。

**星岛日报**

--港区人大代表、新民党副主席田北辰将在两会建言，在落实高铁「一地两检」时，沿用深圳湾口岸做法，即在中港两地双轨立法，互相租借地方兴建出入境口岸设施，做法可减低港人对内地单方面立法引起的社会震荡。

**苹果日报**

--饮品食品股康师傅 昨晚突发盈警指，下月发布的2015年度全年业绩，将按年少赚35%至40%，跌幅远超市场预期。康师傅解释，纯利下跌主要受即食面产品销情转差、饮品业务作出减值拨备等影响。

--中移动 及中电信 昨公布今年首月上客数目。中移动上月4G净上客量达2,328万户，较去年12月的2,496万人略为放缓，总4G用户达3.36亿人。

**东方日报**

--越秀交通 公布，截至去年十二月底止年度录得股东应占溢利约为5.32亿元人民币，按年倒退12.68%；派末期息0.16港元。

**文汇报**

--香港楼市下行趋势明显，市场几乎一面倒对后市不乐观。戴德梁行香港区高级董事总经理陶汝鸿昨指出，楼市于去年中至今已下跌约5%，个别屋苑更回落超过10%，今年预测上半年住宅楼价会再有约5至10%跌幅。（完）

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