《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月23日

2月23日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7699港元 ) 美股道琼工业指数周一收高228.67,或1.39%,报16620.66点.因受助于油价劲涨，提振雪佛龙和斯伦贝谢等近期受重创的能源股。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 108.080 4.25 32000 8.398 3.68 中国铝业 8.430 4.85 10314 2.620 1.95 中国移动 55.500 2.13 248116 86.246 1.53 中国人寿 11.980 5.37 364740 18.617 1.84 中石油 67.620 4.27 40085 5.254 2.82 中石化 57.890 3.12 25344 4.498 2.69 汇丰控股 <HSBC.K 31.600 -1.80 4041159 49.106 -0.09 中电信 48.970 0.31 7665 3.805 1.74 中国联通 11.710 2.90 121641 9.099 0.87 兖州煤业 4.310 3.86 1586 3.349 2.41 华能国际 32.530 2.01 6633 6.319 0.62 南方航空 31.100 2.03 10134 4.833 -0.15 东方航空 24.610 0.70 4428 3.824 0.64 中芯国际 4.470 7.19 73632 0.695 0.67