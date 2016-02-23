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亚洲 | 2016年 2月 23日 星期二 09:15 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月23日

2月23日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7699港元      )
                                                                                                                                                                                                                   
 美股道琼工业指数周一收高228.67,或1.39%,报16620.66点.因受助于油价劲涨，提振雪佛龙和斯伦贝谢等近期受重创的能源股。                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                   
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                                                                                              
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                                                                 
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                             
 中海油                       108.080    4.25      32000             8.398       3.68                                                                                                                              
 中国铝业                       8.430    4.85      10314             2.620       1.95                                                                                                                              
 中国移动                      55.500    2.13     248116            86.246       1.53                                                                                                                              
 中国人寿                      11.980    5.37     364740            18.617       1.84                                                                                                                              
 中石油                        67.620    4.27      40085             5.254       2.82                                                                                                                              
 中石化                        57.890    3.12      25344             4.498       2.69                                                                                                                              
 汇丰控股            <HSBC.K   31.600   -1.80    4041159            49.106      -0.09                                                                                                                              
 中电信                        48.970    0.31       7665             3.805       1.74                                                                                                                              
 中国联通                      11.710    2.90     121641             9.099       0.87                                                                                                                              
 兖州煤业                       4.310    3.86       1586             3.349       2.41                                                                                                                              
 华能国际                      32.530    2.01       6633             6.319       0.62                                                                                                                              
 南方航空                      31.100    2.03      10134             4.833      -0.15                                                                                                                              
 东方航空                      24.610    0.70       4428             3.824       0.64                                                                                                                              
 中芯国际                       4.470    7.19      73632             0.695       0.67

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