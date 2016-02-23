《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月23日

《中国重要政经日程》--1月20日-9月
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2月23日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7699港元 ) 美股道琼工业指数周一收高228.67,或1.39%,报16620.66点.因受助于油价劲涨，提振雪佛龙和斯伦贝谢等近期受重创的能源股。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 108.080 4.25 32000 8.398 3.68 中国铝业 8.430 4.85 10314 2.620 1.95 中国移动 55.500 2.13 248116 86.246 1.53 中国人寿 11.980 5.37 364740 18.617 1.84 中石油 67.620 4.27 40085 5.254 2.82 中石化 57.890 3.12 25344 4.498 2.69 汇丰控股 <HSBC.K 31.600 -1.80 4041159 49.106 -0.09 中电信 48.970 0.31 7665 3.805 1.74 中国联通 11.710 2.90 121641 9.099 0.87 兖州煤业 4.310 3.86 1586 3.349 2.41 华能国际 32.530 2.01 6633 6.319 0.62 南方航空 31.100 2.03 10134 4.833 -0.15 东方航空 24.610 0.70 4428 3.824 0.64 中芯国际 4.470 7.19 73632 0.695 0.67
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透上海1月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 20