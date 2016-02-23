港报社评：抗争若是无底线 堕落亦是无底线--信报2月23日

立法会新界东补选将于周日（二月二十八日）举行，选战气氛愈来愈浓烈。尽管在补选之中当选的议员只有几个月任期（有人戏称为「短命议员」），今年九月又要面临立法会改选，但无损各路人马磨拳擦掌的斗志，因为选举结果牵涉到政治版图的分布，建制派与反对派短兵相接。说到底，补选是由于现已退出公民党的汤家骅辞职所引发，反对派的泛民阵营尤其是公民党更加视作不容有失。

新界东补选有七位候选人，情况本来相当混乱，不过按目前的趋势，比较有机会的热门之选不外三位，其一是建制派龙头民建联的周浩鼎，其二是泛民联合支持的公民党杨岳桥，外界评之曰汤家骅的徒弟，其三是经过旺角骚乱之后急速冒起的本土民主前线梁天琦。假如周日选战维持在三人之争的局面，那么本被看低一线的周浩鼎变成也有胜算，原因是杨岳桥和梁天琦皆属于反对派，或许出现鹬蚌相争、渔人得利之况。正正基于这个估计，目前在反对派阵营中，有人提出「弃梁保杨」，也有人主张「弃杨保梁」，总之要有其中一人放软手脚，或者选民集中票源，才可让反对派保住在立法会这关键一席，亦即保住在分组点票时地区直选议席十八比十七的多数优势。

这次补选不但牵涉到政治板块的抢夺，同时也在反对派之中突显了路线之争，杨岳桥一再重申做事「有底线、有原则」，梁天琦则强调「无底线抗争」。有底线的做事方式容易理解，此乃传统泛民一向坚守的和平理性非暴力；那么何谓无底线抗争呢？梁天琦日前在一个电台论坛上表示，无底线抗争是因应当时情况，什么代价都肯付出，正如台湾美丽岛事件一样。他拒绝向旺角骚乱期间遇袭的记者道歉，理由是对抗暴政的抗争自然会波及一些沙石和无辜。被问及一旦当选进入立法会将如何，梁天琦的回覆是一定会用尽办法冲出去，不计较生命安危，冲击立法会以揭开新公民运动，要用暴力去撼动社会。

前日，警方有组织罪案及三合会调查科（O记）探员掩至天水围天晴邨一个单位，破门拘捕失踪两星期的本土民主前线发言人黄台仰，罪名是涉嫌干犯煽动他人参与暴动，他在旺角骚乱前出现于砵兰街现场，并站在车顶「嗌咪」发言。警方在屋内检获可制造炸弹的原料硝酸铵，以及五十三万元现金、电磁炮、伸缩警棍、V煞面具、电池、大麻及「伟哥」等等物品。梁天琦与黄台仰的关系，顿然成为选民其中一个考虑。

有底线与无底线的路线之争该怎样抉择？也许有人附和本土派的诉求，认为政府特别是特首梁振英要为民怨爆发负上一定程度的责任，然而，以暴易暴从来不是出路，香港付不起暴力抗争的代价。

须知道，香港纵使存在着林林总总的社会深层次矛盾，但尚未沦落至民不聊生，最低限度失业率长期维持在外国艳羡的百分之三点三，接近全民就业，而暴力抗争不可能改善经济之余，甚至掉过头来亲手摧毁繁荣安定，制造民不聊生的危机。即使撇开抗争者眼中散发着铜臭的经济因素，凭暴力抗争就能带来民主自由吗？答案同样是否定的，正如占中三子之一的陈健民所言，无底线抗争只会伤害香港的核心价值，记者也不是抗争者口中的沙石。假如记者无辜遇袭可以接受，那么抗争者的逻辑跟他们眼中的「黑警」有什么分别？

有人形容补选为「时代革命」，立场激进的社民连梁国雄亦不认同，他说道：「用革命嚟做幌子去叫人投佢一票嘅人系食紧人血馒头……用六十几人被捕去做嘅选举运动系人血馒头！」

革命云乎哉，说说无妨，不能当真，一来相对富裕的香港，尽管政制未臻高度民主，但市民享有高度的自由和法治，弱势社群也得到起码的帮助和关顾，远远不具备革命的土壤和需要；二来暴力革命不可能得到强烈感召力而成功，无底线抗争极其量只是一种粗犷的表达方式而已，警方可轻而易举将之瓦解。

崇尚勇武的示威者常说，哪里有压迫，哪里就有抗争。我们从另一个角度反过来问一句，如果用暴力去撼动社会，社会是不是同样会以反作用力去撼动施暴者？那时候，暴力抗争者失去道德力量，失民心，失天下，根本没办法抗衡强力的政府机器。抗争若是无底线，堕落亦是无底线。

新界东补选七位候选人包括刘志成、黄成智、周浩鼎、梁思豪、方国珊、梁天琦和杨岳桥。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘