国际油市：油价小跌，因伊朗产出增长料将抵消美国页岩油产量下降

根据国际能源署(IEA)，美国今年页岩油产量料减少60万桶/日，2017年将进一步削减20万桶/日。

分析师表示，由于国际制裁解除后伊朗产量可能升高，这种前景令油价升势部分逆转。

澳新银行表示，“伊朗所造成的原油供应增长将抵销美国产量下滑还有余。”

IEA表示，较长期来看，由于成本效益改善，美国产量亦将回升，到2021年产量将达创纪录的1,420万桶/日，2015年的高峰为逾950万桶/日。

IEA署长比罗尔(Fatih Birol)在德克萨斯州休斯顿的新闻会上称，美国页岩油生产料将再度回升，这将遏制油价在未来几年反弹；油价预计将在2020年达到每桶80美元。(完)

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