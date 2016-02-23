国际油市：油价小跌，因伊朗产出增长料将抵消美国页岩油产量下降

《中国重要政经日程》--1月20日-9月
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根据国际能源署(IEA)，美国今年页岩油产量料减少60万桶/日，2017年将进一步削减20万桶/日。
分析师表示，由于国际制裁解除后伊朗产量可能升高，这种前景令油价升势部分逆转。
澳新银行表示，“伊朗所造成的原油供应增长将抵销美国产量下滑还有余。”
IEA表示，较长期来看，由于成本效益改善，美国产量亦将回升，到2021年产量将达创纪录的1,420万桶/日，2015年的高峰为逾950万桶/日。
IEA署长比罗尔(Fatih Birol)在德克萨斯州休斯顿的新闻会上称，美国页岩油生产料将再度回升，这将遏制油价在未来几年反弹；油价预计将在2020年达到每桶80美元。(完)
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(编译 杜明霞/戴素萍 审校 徐文焰/王兴亚)
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透上海1月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 20