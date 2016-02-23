港报社评：屏山车场占用官地，公屋计划为之让路？--明报2月23日

本报昨日报道元朗一处由乡事委员会负责人经营的停车场，除了涉嫌霸占了大批官地，还涉及横洲公屋计划范围与停车场用地重叠，因为乡事势力反对，不单计划大缩水并且弃用棕地，另择绿化土地兴建。此事涉及两方面情况，一是官地被霸占营运停车场，属于违法行为，再一次反映地政总署执法不力和乡事势力罔顾法纪；香港是法治社会，绝对不容许霸占官地以牟私利的情况，政府必须严格执法。二是房屋署的公屋计划，竟然因为乡事势力反对而退缩，容许停车场继续霸占官地营运；当局必须就此向公衆交代，为什么公共利益要向乡事势力让路。

车场范围17公顷，一半属霸占官地

据地政总署的高空图显示，有关停车场由1990年开始成形，不断扩充至现行规模，范围涉及约17公顷，相当于维多利亚公园那么大。其中，约8.5公顷怀疑是霸占的官地，整个停车场范围，屏山分区计划大纲图注明为「露天贮物用地」。负责营运的公司与屏山乡事委员会主席有关，停车场入口有「非本车场车辆及人士不得进入」的告示牌。据记者采访得知，这个车场不设时租，收费按月租计算。

即是说，这个停车场从事营运停车与摆放货柜等露天货仓业务已经25年。据记者从政府文件整理出来的车场全图，其中属于官地的范围，涉及面积占车场一半，地政总署只要稍为留意，不可能看不到。另外，地政总署表示曾收过有关地段官地被不合法占用的情况，已采取管制行动及清理，云云。这个停车场霸占官地并非始于今日，地政总署亦知之，然则从高空图片看来，停车场范围停泊了大量汽车、摆放了大批货柜并有露天货仓等，只要稍为巡视，就知道停车场内的许多官地并非如负责人所说「官地位置属通道」，而是作露天贮物用途，即是官地被不合法占用了。地政总署为什么容许官地被霸占牟利？除了是敷衍塞责的结果，看不到有其他合适解释。

以往，曾有乡事势力在元朗经营游乐餐饮庄园，霸占了郊野公园用地长达18年，营运者用以牟利，地政总署熟视无睹。数年前审计署在审计报告揭露此事，炮轰当局无决心执法，纵容霸占官地，并列出6个「地霸」个案，舆论哗然，地政总署才彻底清拆有关庄园建在官地上的建筑物。今次屏山的停车场，同样旷日持久，霸占官地面积之广，可视为是「地霸」冠军。香港是法治社会，新界乡事势力不应该享有宛如「治外法权」的特权，政府须一视同仁，在新界严格执法。今次屏山的停车场个案，对于政府既是挑战，也是考验，应该责成地政总署尽早收回被霸占的官地，同时采取法律行动，追究不合法占用官地的责任。

3年前，政府研究在横洲棕地兴建公营房屋，计划在34公顷土地上兴建1.7万个单位，可容纳5.2万人，涉及的土地与屏山这个停车场范围重叠。据知，房屋署就此多次谘询地方意见，屏山乡事委员会都以交通难以负荷为由反对。原计划占地辽阔，只要经过规划，交通问题不难解决，只是房屋署遇反对而退却，到2014年中修改计划，转移至横洲南边的绿化地带和斜坡，兴建单位减至4000个，只可容纳1.23万人。

乡委会反对建公屋，计划缩水择地迁建

这次涉及的营运公司与屏山乡委会负责人有关，他接受访问时不讳言反对原计划，并表示「你伤害到我本身经营嘅嘢，每一个人也会反对」云云，但强调交通负荷才是反对主因。需要指出的是，房屋署谘询屏山乡委会时，是否知道有关人士的角色和存在利益冲突？外界不知道。客观现实是停车场范围与原计划重叠，结果房屋署修改计划，而且宁可转移到绿化地，放弃在破坏新界景观的棕地兴建公屋。此事的转折，表面上涉及角色与利益冲突、乡事势力是否凌驾公共利益，以至政府与乡事势力是否存在私相授受等疑虑，房屋署有必要就改变计划的原因，向公衆交代。

历年传媒与审计署揭露的个案，新界乡事势力对霸占官地、丁屋僭建等漠视法纪的做法，久而久之积非成是，政府陷于被动。这是地政总署或屋宇署疏于执法，而致养痈为患的结果，更演变为原居民与非原居民出现扞格矛盾，给整体社会带来负面影响。政府不应该让这种情况持续下去，必须按法律规定，同样在新界严格执法。另外，若为了政治考虑，让新界个别人物或少数乡事势力凌驾公共利益，更是不能接受；若政府这样做，等于变相政策「贿赂」，对在新界施政将是后患无穷，而且必然强化原居民与非原居民的对立，社会更难以和谐安宁。

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