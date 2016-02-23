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亚洲 | 2016年 2月 23日 星期二 09:35 BJT

标题新闻：新加坡1月工业生产料较上年同期下降4.8%，较前月下降1.8%--路透调查

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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