《汇市简讯》新西兰元/美元盘初涨势熄火，因日圆重振士气

《中国重要政经日程》--1月20日-9月
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0114GMT
* 盘初涨势熄火，此前曾涨至0.6715的盘中新高，最新报在0.6695/98
* 隔夜涨势盘整刺激汇价上探；澳元亦是如此
* 但最终无功而返，因在东京市场再次遭遇卖压
* 新西兰元/日圆重新测试76.00时突然在75.86止步不前，之后反转至75.40
* 日圆在亚洲盘初再次居优势
* 200日移动均线切入位0.6663是第一道技术支撑位
(完)
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全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 王颖)
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透上海1月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 20