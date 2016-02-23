《汇市简讯》新西兰元/美元盘初涨势熄火，因日圆重振士气

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* 盘初涨势熄火，此前曾涨至0.6715的盘中新高，最新报在0.6695/98

* 隔夜涨势盘整刺激汇价上探；澳元亦是如此

* 但最终无功而返，因在东京市场再次遭遇卖压

* 新西兰元/日圆重新测试76.00时突然在75.86止步不前，之后反转至75.40

* 日圆在亚洲盘初再次居优势

* 200日移动均线切入位0.6663是第一道技术支撑位

(完)

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