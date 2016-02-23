港报社评：宽纵违法行为,不是爱而是害--文汇报2月23日

昨天下午岭南大学又发生学生示威和冲击事件，令校董会会议被迫取消。少数大学生一而再、再而三地以激进和暴力冲击的行为，破坏校园的正常秩序，甚至参与旺角暴乱。其肇因，正是司法对违法「占中」者没有给予应有的惩处，大学校方亦对违反校规的少数学生「高抬贵手」，导致少数激进学生有恃无恐、胆大妄为。长此以往，那些学生终将走上自我毁灭的不归路。中国有句老话：「严是爱，宽是害」。对于那些涉世不深、误入歧途、违法犯规的学生，司法的「宽纵」，校方的「呵护」，实质上是影响一生的伤害。

昨天是元宵佳节，也是中华民族传统的喜庆日子。许多人都认为，在全民一致谴责大年初一旺角街头暴乱事件的大气候下，大学校园应该回复宁静了。但是，树欲静而风不止，昨天在岭南大学校园还是出现了少数学生围堵、冲击校董会主席和校长，令校董会会议被迫取消的事件。而且，近期香港大学和香港中文大学等大学选举了新的学生会，结果均是主张走激进路线的「本土派」当选，显示少数大学生的激进思潮不仅没有得到遏制，反而在校园内不断蔓延，这种趋势值得全社会高度警惕。

深究其原因，很关键的一点，就是过往的一系列违法事件，大都被司法机构以「宽纵」的处理轻轻放过：违法「占中」期间被捕的900多人，至今只有约17%被起诉，而且基本都获轻判；2014年暴力冲击立法会，打烂玻璃门，击伤保安员并造成数十万元财物损失的12名被告，竟然只轻判80至150个小时的社会服务令。至于在香港大学校园发生的多次暴力冲击校委会会议、涉嫌非法禁锢和袭击校委的事件，校方更是连一个轻微的处分都没有，少数带头冲击的激进学生反而好像成了「英雄」。

这样的处理方法，表面上是对学生很宽容，很有「民主包容」的风范，实际上却有法不依、有规不循，纵容鼓励违法违规歪风，传递出违法违规「零代价」的错误信息，令原本宁静和谐的大学校园成为政治斗争和暴力冲击者的乐园。最近频频发生的大学生暴力示威和冲击事件，已经显示这个恶果。

青年人社会认知和阅历相对较浅，容易受一些似是而非的观念误导，因冲动而作出一些错误的事情，可以在一定程度上予以谅解宽容，但谅解宽容的限度是不能违法违规，而且要真心悔过。目前的情况是，在反对派的蛊惑和司法的「宽纵」下，少数青年学生价值观、是非观都颠倒了，以为为了他们所认定的所谓民主、自由，就可以蔑视法律、破坏秩序、为所欲为，一旦愿望不逞，就可采取更加激烈的违法违规行为去「争取」，结果令暴力行为越演越烈，出现旺角街头这种严重暴乱事件。

殊不知，走到这一步的少数学生，已经面对暴动罪的起诉，有可能被判处十年徒刑，人生前途尽毁。可以说，这些暴乱学生的处境，既是咎由自取，更是拜那些「宽纵」者所赐。因为本来应该用惩处告诉他们「你错了」的司法者、管理者，却没有向他们传递正确的警讯。

对于一个家庭来说，对有错误的孩子不施以一定的惩戒，孩子就不知家规为何；在大学校园，如果不对违反校规的学生加以校纪处理，学生就视校规如无物；在社会，对动辄暴力、涉嫌违法的人不依法惩处的话，法治就变成一句空话，社会秩序就荡然无存！为了香港社会的安宁，为了这些青年学生的前途，广大市民都在大声呼吁司法者和管理者：不能再向部分青年人发出「违法小事、违规无事」的错误信息了！

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘